Юрий Гальцев погасил долги за бизнес, но ФНС все равно ликвидирует его компанию. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Единственный бизнес Юрия Гальцева, его Санкт-Петербургский ресторан «Чаплин-клуб», ликвидируют после больших задолженностей по налогам. Еще в начале 2024 года журналисты сообщали, что ООО «ЧК», которое является юрлицом ресторана, задолжало по налогам 1,6 млн рублей.

Спустя время юмористу удалось погасить долги и закрыть исполнительное производство, однако сейчас его компания столкнулась с новой проблемой. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу выявила недостоверные сведения о юрлице и постановила ликвидировать бизнес Гальцева.

Последняя проверка компании налоговой прошла 16 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что российское юрлицо группы «Би-2» ушло в минус на 8 млн рублей.