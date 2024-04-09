«Юмору свойственно меняться»: Хрусталев рассказал, почему появляются запретные темы для шуток

Телеведущий Дмитрий Хрусталев признался, что ему нравится, как трансформировался юмор за последнее время. По его словам, он стал более искренним и естественным, чем был еще во время начала его карьеры. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

В 2024 году существует немало запретных тем для шуток, из-за чего многие комики заявляют – работать стало гораздо труднее. Однако так, как оказалось, не считает Дмитрий Хрусталев. Он отметил, что действительно сейчас есть те вопросы, которые поднимать и высмеивать не стоит, но просто потому, что это будет неуместно.

«Юмору, как и всему в нашем мире, свойственно меняться. По моим собственным ощущениям, в нем стало больше искренности, естественности. Теперь интересно смотреть на людей без лишних масок, хочется узнать комиков и видеть их такими, какие они есть на самом деле, — отметил Хрусталев. — Я бы заменил слово «нельзя» на слово «неуместно». Наша жизнь состоит из разных событий, и есть шутки, которые не вызовут смех, а могут обидеть или же заставить погрузиться в свои мысли. А разве цель юмора не состоит, чтобы на несколько часов отвлечься от проблем и заставить просто веселиться и отдыхать? Я думаю, в этом».

К слову, многие поклонники помнят смелую пародию Дмитрия Хрусталева на президента России Владимира Путина, показанную в 2003 году. Мы узнали у него, смог ли бы он сейчас ее повторить, и шоумен ответил, что Владимир Владимирович, вероятно, посмеялся бы над этим.

«Конечно, будет неуместно прийти на заседание Госдумы и начать президента пародировать прямо там. Но у Владимира Владимировича великолепное чувство юмора, поэтому я думаю он бы тоже посмеялся», - признался Дмитрий.

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