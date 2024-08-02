Юмористка Наталья Краснова рассказала о реакции Бузовой на ее просьбу не петь

Юмористка и писательница Наталья Краснова рассказала о реакции Ольги Бузовой на ее просьбу не петь. Наталья вспомнила о своей публикации 2017 года в беседе с сайтом «Страсти».

В 2017 году Краснова опубликовала юмористический клип «Бузова, не пой», высмеяв вокальные данные Ольги. По словам Натальи, после публикации между ней и певицей не было диалога. Бузова никак не прокомментировала ролик, и это, по мнению Красновой, самая правильная реакция.

«Это самая правильная реакция на то, что тебе не нравится, кстати. Просто сделать вид, что этого не было. Я какое-то время переживала, что сделала что-то ужасное», — высказалась Наталья.

Юмористка отметила, что после публикации пересмотрела взгляд на творчество. Она стала разбирать социальные проблемы и отказалась от обсуждения звезд.

Полное интервью Натальи Красновой о юморе и блокировке YouTube читайте здесь.