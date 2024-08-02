«Кто-то сова, кто-то жаворонок, а я — нечисть»: Наталья Краснова про юмор, Александра Маслякова и блокировку YouTube

Наталья Краснова, как и многие комики, прошла «школу юмора» КВН. Она попала в Клуб веселых и находчивых в 18 лет и благодаря ему научилась не бояться сцены и писать сценарии. На сегодняшний день Краснова — одна из топовых юмористок, которая имеет узнаваемый стиль.

А еще Краснова снимает психологические шоу на YouTube и пишет книги. Она — автор шести бестселлеров, описывающих опыт отношений с мужчинами. Наталья не боится показаться наивной, комичной и довериться публике. Называя свои истории «примером для неподражения», Краснова верит, что многие женщины смогут избежать ее ошибок.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Наталья высказалась о блокировке YouTube, отреагировала на слухи о пластике и рассказала, как изменился КВН после ухода Александра Маслякова.

Наталья, Вы — блогер, писатель и стендап-комик. С какой профессией Вы ассоциируете себя в первую очередь?

В первую очередь, наверное, я — писатель. Все мои профессии крутятся вокруг написания разнокалиберных текстов: сценарий урока, для ролика, рекламы, стендапа, материал для книги. Тексты пишут писатели. Получается, основная моя профессия – писатель. Тут вы можете возразить, приведя цитату: «Писатель – это не тот, кто пишет, а тот, кого читают». Ну, что ж… Меня читают. Все мои книги стали бестселлерами. Я официально стала писателем.

Публика привыкла Вас видеть позитивной, неунывающей. А какая Вы в жизни? Часто ли прячете истинные эмоции за юмором?

Не думаю, что открою вам какой-то невероятный секрет, но все чересчур позитивные люди оказываются до омерзения унылыми в жизни. Я из их числа. У меня сбитый режим дня: я сплю до 15:00, а потом работаю до 4 часов утра. Не могу лечь спать, пока за окном темно и так тихо. Как только начинают петь птицы, я засыпаю. Друзья стебут меня и говорят, что вся нечисть в 4 утра должна сгинуть, поэтому у меня такой режим. Кто-то сова, кто-то жаворонок, а я – нечисть.

Я не прячу чувств и эмоций за юмором. Наоборот, прикрываясь яркой обложкой юмора, я могу выложить людям свои переживания в первозданном виде. Шутя, я говорю о своих заболеваниях (миопия высокой степени и СДВГ), расставаниях (я пережила несколько разводов) и о многих вещах, которые меня тревожат. Я не могу с этим ничего сделать. Реальность безжалостна. Я слепну. Я старею. Я с ненулевой вероятностью скоро умру. Но я могу посмеяться над этими своими заморочками. И тогда мне станет легче. Более того, легче станет тем женщинам, которые тоже переживают по этим поводам. Наверное, поэтому и говорят, что после моих стендапов становится легче жить

Согласны ли Вы с мнением Сергея Светлакова, который сказал, что «юмор сейчас сложно делать»?

Хороший юмор всегда было непросто делать. Чтобы был тонкий юмор, нужны толстые знания. Да, с учетом того, что юмором сейчас пытаются сделать все подряд, иногда получается сложноперевариваемая каша из слов. Но даже сегодня есть стендап-комики, которых я с удовольствием слушаю. У которых под юмором лежит пласт знаний и жизненного опыта.

Какая существует этика юмора? На какие темы не станете шутить?

У каждого юмориста свои правила, своя этика. Я стараюсь не задевать чувства людей. Наверное, чаще всего я смеюсь над собой. Просто потому, что я на себя не напишу жалобу и не обижусь. Я высмеиваю свои недостатки. Если кто-то узнал себя в моих монологах, они обычно не обижаются. Более того, после концерта они подходят и говорят: «А ведь я такая же, как и вы». Только однажды человек ушел с моего концерта. Он пришел со своей девушкой, а через полчаса сказал ей: «Раз тебе так нравится твоя Краснова, то и оставайся с ней!». И вышел из зала, оставив ее досматривать стендап в одиночестве. Девушка мне рассказала об этом на автограф-сессии и добавила: «Я не знала, как его бросить». Обращайтесь! Помогу, чем смогу (улыбается).

Как относитесь к ситуации, произошедшей с Александром Гудковым? Уместна ли была его пародия на клип SHAMANа?

Я не в курсе ситуации с Гудковым. Знаю его по КВН, где он играл в команде с Наташей Медведевой. У них были необычная команда и необычный юмор.

Раньше на YouTube были популярны шоу «Прожарка» и ЧБД. Как относитесь к юмору, переходящему на личности? Можно ли шутить так, чтобы никого не обидеть?

Я дважды приходила на технические съемки «ЧБД» в качестве гостя. Ничего дельного не получилось. Сначала это были съемки, где ведущим был не Нурлан Сабуров. Состав парней, которые разгоняли юмор, тоже отличался от того, что вы увидели в первых сериях.

Потом были произведены изменения, и меня еще раз пригласили в качестве гостя. Сняли, отсмотрели и поняли, что получилось все прекрасно. Все, кроме меня. Может, потому что я не такая дерзкая, как Настя Ивлеева, не такая «рубаха-парень», как Лолита, не такая блаженная, как Джиган. Короче, я просто какая-то не такая. И не создана для такого формата. Я помню, что больше всего меня раздражали не шутки в мой адрес (тем более их было не так много). Раздражал тот факт, что меня никто не слушал. Я начинала рассказывать историю, а ребята начинали галдеть. Я как учитель начальных классов их не осаживала: нельзя так поступать с хулиганами, можно просто улыбаться и снисходительно на них смотреть. Так вот. Снисходительное смотрение на участников «ЧБД» — это не то, чего они от меня ожидали. Поэтому они разочаровались во мне и вырезали из шоу. Претензий никаких не имею. Буду продолжать смотреть их шоу. Снисходительно, естественно.

Про шоу «Прожарка» ничего сказать не могу. Мне не близок этот формат. Я отказывалась участвовать и в качестве звезды, и в качестве прожарщика, потому что, чтобы шутка была смешной, она должна быть основана на реальном недостатке человека. Я не хочу ни обижать кого-то, ни сидеть и слушать, что у меня есть недостатки. У меня нарциссическая акцентуация (чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайний вариант психической нормы, прим. «Страсти»), меня это просто уничтожит.

Как отреагировала Ольга Бузова на Вашу юмористическую композицию «Бузова, не пой»? Был ли между вами диалог после публикации?

Никак не отреагировала. Это самая правильная реакция на то, что тебе не нравится, кстати. Просто сделать вид, что этого не было. Я какое-то время переживала, что сделала что-то ужасное. Но после этого трека я все же сместила фокус внимания со знаменитостей на социальные проблемы.

В начале пути Вы играли в КВН, который для многих юмористов стал социальным лифтом. Как изменилась Ваша жизнь после КВН?

Я играла в КВН с 1998 года. Научилась писать сценарии. Научилась выходить на сцену и не бояться того, что на меня смотрят люди. Научилась включать отбивки команде. Научилась быть режиссером команд. В принципе, я КВН обязана многим.

Сергей Светлаков рассказывал, что Александр Масляков ревностно относился к уходу топовых КВНщиков и вычеркивал их из жизни. Правда ли это? Столкнулись ли Вы с негативом ведущего, когда покинули шоу?

Возможно, Масляков ревностно относится к уходу топовых КВНщиков и вычеркивает их из своей жизни. Я в КВН была никем. Поэтому меня не вычеркнули просто потому, что меня тупо никто и не вписывал.

Как изменился КВН после ухода Маслякова?

Я месяц назад была в Екатеринбурге на «Встрече выпускников КВН». Ведущим был… Я не помню, кто. Но КВН был хорош. А это значит, что от ведущего мало что зависит. Значит, Масляков создал систему и коллектив, который может работать самостоятельно. Это же отличительная черта хорошего руководителя?

Справляется ли Дмитрий Хрусталев с ролью ведущего КВН?

С Хрусталевым я дважды вела корпоратив. В качестве соведущего он весьма своеобразен, но у него есть свой стиль.

Кого можете назвать топовым юмористом в стране?

Топовый юморист у нас в стране – это Марк Бартон. Он иногда как скажет про причины мужских измен, так я потом несколько дней смеюсь.

У Вас был юмористический проект «Смех без правил» с Павлом Волей. Какие впечатления остались от работы с ним? Легко ли с Павлом находиться в одном кадре?

Ведущими были Паша Воля и Владимир Турчинский. Про Пашу ничего сказать не могу. А Турчинский в последнем для меня сезоне подошел в перерыве между съемками и утешал какими-то добрыми фразами типа «все будет хорошо», «ты смешная» и «приезжай на следующий сезон». Возможно, он говорит так всем. И даже совсем не смешным. Но мне тогда эти слова помогли не отчаяться.

Как рождаются идеи Ваших юмористических роликов?

Листаю ленту, смотрю – придурок что-то чешет про то, что «женщины – это существа второго сорта». Вуаля, и новая идея для ролика готова!

Было ли творческое выгорание?

Было сильное выгорание. Я в какой-то момент поняла, что не нужна этому миру. Я выступала с концертами, издавала книги, но ни один журналист не написал обо мне статью как об авторе или стендап-комике. Но однажды я пришла в клуб в облегающем платье в пол, которое сбоку было стянуто шнуровкой. Нижнее белье не предполагалось, чтобы сбоку в разрезе не фигурировали труселя. Все адекватно и красиво. На следующее утро СМИ взорвались: «Краснова пришла без трусов!». Я листала эти публикации и ревела белугой. Спросила у знакомых журналистов, не стремно ли им печатать такие инфоповоды. Один сказал: «Людям плевать на твои книги и благотворительность. Все, что интересует людей – это то, с кем ты спишь и твое нижнее белье». После этого я впала в глубочайшую депрессию от осознания бессмысленности существования.

Недавно на Вашем YouTube вышло новое шоу «Ночевка». Как возникла идея создания?

Идея «Ночевки» возникла давно, просто не хватало решимости собрать команду и снять этот проект. Мне всегда нравилось разговаривать с людьми, слушать их истории, рассказывать свои. Для этого у меня существует Telegram-канал. Обычные девочки мне пишут о своих проблемах, я выкладываю их в чат, и вместе с подписчиками мы пытаемся найти решение. Иногда мы просто делимся своими историями на эту тему. Получается теплое общение, где никто никого не осуждает. Иногда мы можем поддержать героиню письма фразами: «Ах, он козел! Ах, она тварь!».

Формат «Ночевки» — это задушевные ночные беседы двух подруг, где обе поддерживают друг друга и пробуют вместе пережить сложную жизненную ситуацию: от сепарации до развода.

YouTube — площадка с переизбытком контента. Как удалось привлечь и найти «своего» зрителя?

YouTube — такая площадка. Не важно, что ты делаешь, ты найдешь своего зрителя. Даже если ты просто на камеру режешь ножом мыло (у этого канала, кстати, почти 170 000 подписчиков!).

В какой момент площадка стала приносить прибыль? Сколько, если не секрет, Вы зарабатываете на рекламе?

Я никогда не зарабатывала на рекламе в YouTube. Я не умею это делать.

Как относитесь к новости о блокировке YouTube?

Я родилась в 1980 году. Я уже пережила и деноминацию, и девальвацию, и дефолт, и переворот, и МММ, и продукты по талонам, и еще много всяких невеселых моментов. Вы реально думаете, что меня сломает новость о закрытии YouTube? (улыбается)

Есть ли у Вас план на случай, если площадку действительно заблокируют?

Да, у меня на этот случай есть план, и я его придерживаюсь.

В 2020 году вышло шоу «Конечно, Вася», где Вашими соведущими стали Юлия Барановская и Жанна Мартиросян. Была ли между Вами внутренняя конкуренция?

В шоу «Конечно, Вася» конкуренции не было никакой, поэтому, возможно, шоу и прикрылось.

Вы относитесь к числу тех знаменитостей, которые открыто говорят о личной жизни. Тяжело решались на создание книг о своем опыте отношений?

Писать о бывших очень легко, если ты понимаешь, что никогда к ним не вернешься. Тем более мой опыт переживания сложных ситуаций (зачастую неправильный) помогает женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, понять, куда ходить не надо. Я не смогла стать примером для подражания, поэтому стала «примером для неподражания». По факту, все мои книги – это просто сборник комичных историй про наивную бабу, которая продолжает верить в лучшее.

Вы пишете про отношения. Консультируетесь с психологами, выпуская книги в массы?

При написании книг с недавнего времени я стала консультироваться с психологами, сексологами и даже с гинекологами. Потому что какого-то черта мои книги оказываются на полках под названием «Практическая психология».

Вы написали произведение «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя». Как экс-возлюбленные отреагировали на выход книги?

После того, как «Бывшие» стали абсолютным бестселлером, мне написал один из бывших и спросил, почему про него ничего нет в книге. Очень расстроился, потому что мы с ним встречались почти год. А там такой человек, про которого и писать-то нечего: ничего плохого мне не сделал. Я ему тоже зла не сотворила. Что я о нем напишу? «А вот еще был Алеша. Такой хороший парень! До сих пор жив, кстати. Вот его адрес», – так, что ли? Хотите попасть в мою книгу, уж будьте добры, ведите себя любопытственнее (смеется).

Планируете написать новую книгу? Если да, то о чем она будет?

Пока не знаю, нужна ли людям новая книга. А вот мне перерыв очень нужен! Писать каждый год новую книгу в течение семи лет без отдыха и перерывов – это путь в дурку.

В 2023 году Вы вышли замуж за человека, с которым познакомились на сайте знакомств. Сталкивались ли Вы с неадекватностью, аферистами, пока не увидели профиль мужа на Tinderе?

На удивление, все мужчины, с которыми я познакомилась в Tindere, оказались адекватными.

После третьего развода Вы сказали, что не хотите отношений. Чем Ринат сумел покорить Вас?

Ринат с самого первого дня не нес какой-то пурги про то, что «мужчина главный в доме», не пускал пыль в глаза, представляясь не тем, кто он есть. Просто нормальный мужчина. Со своими заскоками.

В Сети существует разная информация про Ваши пластические операции. Как Вы относитесь к пластической хирургии? Были ли у Вас операции на самом деле?

Я очень боюсь операций. У меня их было две: кесарево сечение (врач рекомендовал по медицинским показаниям) и маммопластика. После грудного вскармливания двоих детей я решила исправить птоз имплантами. Маммопластику я сделала через 7 лет после родов, долго думала, все откладывала. Тем более муж говорил, что у меня красивая плоская грудь, которая мне очень идет. А потом я узнала, что он два года живет с любовницей, у которой третий размер груди. Списываю эту операцию на третий этап проживания развода, во время которого женщина занимается «улучшайзингом». Кажется, сейчас я стану красивой, и муж вернется. Стала красивой. Муж не вернулся. Но это и к лучшему.

Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?

Мне кажется, страсть – это безудержная жажда, сильное чувство. Полное отсутствие страсти – это смерть. Когда в моей жизни пропадает страсть, я просто впадаю в депрессивное состояние. Поэтому я стараюсь не потерять эту жажду жизни, которая дарит мне возможность заниматься творчеством, воспитывать детей, любить мужа, общаться с поклонниками и наслаждаться каждым днем.