Юмористка Наталья Краснова рассказала, что ее вырезали из шоу «ЧБД». Наталья вспомнила о съемках в передаче в беседе с сайтом «Страсти».

По словам юмористки, ее дважды приглашали на съемки шоу, однако ничего «дельного» из этого не вышло. Наталья отметила, что коллеги не слушали ее и мешали в кадре. Краснова решила, что не будет «осаживать» юмористов, поэтому всю передачу «снисходительно на них смотрела».

Наталья считает, что не вписалась в формат шоу. Вот почему на финальном монтаже ее вырезали из эфира.

«Может, потому что я не такая дерзкая, как Настя Ивлеева, не такая «рубаха-парень», как Лолита, не такая блаженная, как Джиган. Короче, я просто какая-то не такая. И не создана для такого формата. Я помню, что больше всего меня раздражали не шутки в мой адрес (тем более их было не так много). Раздражал тот факт, что меня никто не слушал. Я начинала рассказывать историю, а ребята начинали галдеть. Я как учитель начальных классов их не осаживала: нельзя так поступать с хулиганами, можно просто улыбаться и снисходительно на них смотреть. Так вот. Снисходительное смотрение на участников «ЧБД» — это не то, чего они от меня ожидали», — высказалась Наталья.

Краснова отметила, что не имеет претензий к коллегам и продолжает смотреть выпуски «ЧБД».

Полное интервью Натальи Красновой о юморе и блокировке YouTube читайте здесь.