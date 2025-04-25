Рэпер Баста заработал на ресторанном бизнесе 395 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, владеет сетью ресторанов Frank by Баста - только в Москве у него более 15 заведений. Бизнес рэпера идет успешно. Согласно открытым данным, в 2024 году ООО «ФРЭНК БАЙ БАСТА» заработало 395 миллионов рублей. При этом чистая прибыль составила 370 миллионов рублей.

Годом ранее организация принесла рэперу 197 миллионов рублей чистой прибыли.

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2024 года ООО «ФРЭНК БАЙ БАСТА» имела налоговую задолженность в размере 33 тысяч рублей, однако сейчас долгов у организации нет.

Ранее мы писали о том, что четвертая по счету компания начала судиться с бизнесом Ивлеевой из-за долгов.