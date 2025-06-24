Юлия Ковальчук призналась, что они с Чумаковым хотят третьего ребенка – мальчика

Певица Юлия Ковальчук призналась, что они с Алексеем Чумаковым хотят третьего ребенка – мальчика. Звезда пообщалась с журналистами, среди которых был корреспондент сайта «Страсти», на премии «Мама года 2025».

Артистка поспешила признаться, что сейчас не беременна. Но не исключает, что в будущем у них с мужем будет еще один ребенок. Супруги воспитывают двух дочерей.

«Если Бог даст, то я буду рада, безусловно. У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу», – поделилась Юлия.

Певица рассказала, что любит заниматься детьми и при любой возможности проводит время с наследницами. Они много гуляют, играют, а иногда маме приходится разнимать девочек.

«Они дерутся страшно. Приходится объяснять, почему не надо драться», – пояснила звезда.

Также Ковальчук поделилась, чем увлекаются ее дочки. Младшая только начала говорить, а вот старшая мечтает быть певицей. Но мама не уверена, что наследница свяжет с этим свою жизнь.

«Идеальный вечер для меня, когда все здоровы, все дома, поужинали, провели совместное действо и потихонечку распределяемся спать. И мы остаемся вдвоем. Такого не бывает почти никогда», – с улыбкой рассказала о свободном времени с мужем артистка.