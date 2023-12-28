Юлия Гаврилина высказалась о стереотипе, что блогерам не место в кинематографе

Блогер Юлия Гаврилина высказалась на тему стереотипа, что непрофессиональные актеры не должны сниматься в кино. С этим мнением она оказалась не согласна. По ее словам, даже без окончания театрального ВУЗа ее игру оценивают положительно. Об этом она рассказала в интервью изданию «Страсти».

Уже несколько лет Юлия пытается отходить от блогерской работы и осваивать новые творческие профессии. На данный момент ей нравится кинематограф. Недавно она снялась в новом сериале «Блеск», в котором сыграла вместе с Сашей Бортич, Кириллом Кяро и другими именитыми актерами. Однако она не чувствовала себя рядом с ними неуютно, так как попала в проект, как и все, через пробы.

«Попала в сериал так же, как и все остальные актеры — получила приглашение на пробы. Сами пробы прошли максимально комфортно, хотя в каких-то моментах мне казалось, что я не справляюсь, и из-за этого было волнение. Но в итоге я прошла, и когда мне об этом сообщили, я была очень счастлива!» - поделилась Юлия.

Перед съемками Гаврилина много работала над своей игрой, брала уроки у актрисы Юлии Сериной. «Она меня очень поддерживала от начала и до конца, и в принципе стала тем человеком, который увидел и раскрыл во мне талант, погрузил в мир кино», - призналась молодая артистка.

Юлия поделилась, что, несмотря на отсутствие профильного образования, ее хвалят, да и с хейтом артистов она не сталкивается. В любом случае ее поддерживают ее поклонники – а это самое главное.

«Несмотря на то, что свой творческий путь я начала с блогерской карьеры, мою актерскую игру оценивают положительно, чему я очень рада. Например, режиссер моего первого сериала даже не знал, кто я и чем занимаюсь, когда я проходила пробы. Он три месяца искал подходящую актрису и в итоге мне удалось получить эту роль. Ну, а мои поклонники всегда меня поддерживают во всех направлениях», - рассказала блогер.

Интервью с Юлией Гаврилиной о «Блеске», работе с Ларисой Долиной и актерской карьере читайте на сайте «Страсти».