Юлия Барановская заявила, что ее дочь еще не решила, куда будет поступать. Об этом она рассказала «Страстям».

Телеведущая Юлия Барановская воспитывает 17-летнюю дочь Яну. Девочка уже в следующем году будет поступать в университет. Однако, по словам ведущей, ее дочь пока не определилась с вузом.

«Куда поступать думает еще. Мне кажется худшее, что может делать родитель для своего ребенка, это каждый день начинать с вопроса: „Ты решил, куда ты пойдешь?“. Даже если она после одиннадцатого класса решит никуда не пойти, а решит год отдохнуть, бога ради, это будет ее выбор. Но хватит уже как дамоклов меч над этими детьми: „Что с ЕГЭ? Что со школой? Что с институтом?“» — заявила Барановская.

Напомним, в браке с Андреем Аршавиным у Барановской родилось трое детей: Артем, Яна и Арсений. Младшему сыну телеведущей 13 лет.