«Эффект был бы очевиден»: Юлия Барановская рассказала, что не пользуется уколами для похудения

Юлия Барановская вместо уколов для похудения выбирает походы в горы. Об этом она рассказала «Страстям».

Юлия Барановская после операции находится в прекрасной форме. Телеведущая посетила закрытый показ шоу «Форт» от СТС и поделилась тем, как ей удается оставаться в одном весе.

По словам Барановской, разрекламированными препаратами для похудения она не пользуется.

«Если бы я колола себе препараты, эффект был бы очевиден. Я же все-таки нахожусь все время в одном и том же весе более-менее, плюс один-два килограмма туда-сюда. Ну, конечно, в 20 лет мне давалось гораздо легче поддерживать форму. Сейчас это немножко сложнее, это какие-то определённые ограничения, но вы не забывайте темпы ритма. Вот у всех он разный», — рассказала она.

Телеведущая заявила, что не любит ходить в зал. Вместо этого она выбирается в длительные походы.

«Надо поймать свой ритм и нагрузки давать своему организму те, которые тебе в радость и во благо. Если ты ненавидишь спортзал, зачем ты туда ходишь? Пользы от этого не будет. Я не хожу в спортзал, зато хожу в трекинг по 20 километров. Поэтому надо выбирать то, что близко тебе», — объяснила она.