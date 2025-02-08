Юлианна Караулова рассказала, что купила квартиру в ипотеку, сторговав цену. Об этом стало известно «Страстям».

Певица Юлианна Караулова посетила концерт в честь 25-летия Love Radio. Знаменитость рассказала, что недавно приобрела недвижимость в Москве. По словам Карауловой, во время покупки квартиры она торговалась с продавцом.

«Купили квартиру в ипотеку. Я всегда торгуюсь, для меня принципиально, чтобы хоть сколько-то человек уступил. Но я при этом продала свою квартиру. Со мной покупатель, правда, не торговался. Вообще красавчик!» — рассказала она.

Караулова добавила, что уже начала по-своему обставлять квартиру. При этом она только после покупки недвижимости поняла, что рядом с новым домом нет детского сада для ее 4-летнего сына Александра.

«Я уже что-то поменяла, там был минимум мебели, я заказывала люстры, мебель, какой-то декор. Мы долго искали квартиру. Очень важно, чтобы она была на последнем этаже, чтобы над нами никто не ходил. Хотела, чтобы квартира была на две стороны, чтобы был консьерж. Но сейчас я поняла, что в пешей доступности нет нормального детского сада и вот это уже конкретный залет», — добавила она.