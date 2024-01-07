Язык тела: 5 жестов, которые выдадут в вас неуверенного в себе человека

Никому из людей не хочется демонстрировать в обществе свою слабость, однако у большинства она проявляется на бессознательном уровне. Как бы человек ни стремился доказать свою решимость словами, порой язык тела способен выдать его настоящую обеспокоенность. Певец и композитор Алекс Анохин рассказал порталу «Страсти» о пяти видах жестов и поведения, которые выдают неуверенность.

1. Сутулая спина

Сутулая спина говорит не только о проблемах со здоровьем, но и о неуверенности человека, рассказывает эксперт. Люди с заниженной самооценкой всегда стараются выглядеть в обществе более незаметно, поэтому и начинают сгибать спину и опускать плечи, особенно в моменты внутреннего стресса.

2. Скрещивание рук

«Замечали ли вы, какими на экране выглядят политики и ораторы? В большинстве случаев они демонстрируют открытую и дружелюбную модель поведения, которой их обучают специальные коучи. Одним из важных моментов в правильной постановке тела являются руки», - поясняет Анохин.

По его словам, руки не должны быть скрещенными, поскольку подобное положение сразу же наводит окружающих на мысли о том, что оратор не уверен в себе или что-то скрывает. Невзначай демонстрируйте людям открытые ладони при общении, и вы произведете достойное впечатление.