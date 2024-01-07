Язык тела: 5 жестов, которые выдадут в вас неуверенного в себе человека
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Никому из людей не хочется демонстрировать в обществе свою слабость, однако у большинства она проявляется на бессознательном уровне. Как бы человек ни стремился доказать свою решимость словами, порой язык тела способен выдать его настоящую обеспокоенность. Певец и композитор Алекс Анохин рассказал порталу «Страсти» о пяти видах жестов и поведения, которые выдают неуверенность.
1. Сутулая спина
Сутулая спина говорит не только о проблемах со здоровьем, но и о неуверенности человека, рассказывает эксперт. Люди с заниженной самооценкой всегда стараются выглядеть в обществе более незаметно, поэтому и начинают сгибать спину и опускать плечи, особенно в моменты внутреннего стресса.
2. Скрещивание рук
«Замечали ли вы, какими на экране выглядят политики и ораторы? В большинстве случаев они демонстрируют открытую и дружелюбную модель поведения, которой их обучают специальные коучи. Одним из важных моментов в правильной постановке тела являются руки», - поясняет Анохин.
По его словам, руки не должны быть скрещенными, поскольку подобное положение сразу же наводит окружающих на мысли о том, что оратор не уверен в себе или что-то скрывает. Невзначай демонстрируйте людям открытые ладони при общении, и вы произведете достойное впечатление.
3. Скрещивание ног
Идем дальше и говорим о скрещивании ног. Данный жест является более тонким и незаметным, но, как и в предыдущем пункте, выдает психологический дискомфорт человека. Фактически он говорит о том, что вы испытываете неловкость в настоящей ситуации и пытаетесь закрыться от других с помощью указанной позы. Напротив, широко расставленные ноги (как у ковбоя) говорят о том, что человек уверен в себе на все сто процентов.
Алекс Анохин
Певец, композитор
4. Суетливые жесты
К суетливым жестам относятся любые действия, призванные снять внутреннее напряжение человека. Перебирание прядки волос, неосознанные прикосновения к своей одежде или украшениям, частое протирание стекол очков – все эти формы успокаивающего поведения говорит о неуверенности оратора, отмечает Анохин.
Замените такие действия на положение рук, говорящее о том, что вы все держите под контролем (соедините руки в замочек и положите перед собой на стол, если сидите), и остальные ощутят чувство, которое им хотят внушить.
5. Прикрывание рта при разговоре
Наверняка, вы часто замечали, что маленькие дети закрывают рот руками, когда обманывают. Однако подобная ситуация распространена и среди взрослых людей в момент сильного душевного дискомфорта. Если вы видите, что человек во время беседы прикрывает рот рукой, такое поведение может говорить сразу о нескольких моментах: о лжи, недоверии или неуверенности в себе. Последняя особенность часто проявляется при смехе внутренне зажатого человека, который даже во время веселья выставляет напоказ свои комплексы и боится расслабиться.
«На самом деле, поведенческих жестов, выдающих неуверенность, гораздо больше, но указанные пункты являются ключевыми. Также стоит помнить и о том, что они могут демонстрироваться как отдельно, так и в комплексе с другими действиями: почесыванием затылка, покашливанием перед разговором», - заключил Алекс Анохин.
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