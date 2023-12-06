Как стать центром притяжения денег и людей с помощью харизмы

Некоторые люди обладают магнетизмом, и могут без особых усилий добиваться высоких результатов в разных сферах жизни. Секрет – в харизме. Певец и композитор Алекс Анохин рассказал порталу «Страсти», можно ли стать центром притяжения, развивая в себе харизму, как навык в спорте или музыке.

Как выглядит харизматичный человек

Эти люди мастерски выстраивают коммуникацию с разной аудиторией. Они умеют налаживать эмоциональную связь с положительным влиянием. Как правило, яркой харизмой обладают личности с лидерскими качествами. Они знают, как сформировать вокруг себя окружение и выстроить с ними правильный диалог.

Самое интересное, что таким может быть абсолютно кто угодно: продавец овощей, топ-менеджер, врач, педагог и т.д. Это качество пригодится в любой специальности. Как правило, такие люди пользуются большей популярностью, чем их коллеги.

Повышайте уверенность в себе

Основное качество харизматичного человека – у него адекватная самооценка. Они не боятся рисковать, допускать ошибки, пробовать, просить совета при необходимости. Харизматичная персона ставит на первый план свои достоинства. При этом, такие люди никогда не унижают других, пытаясь вознести себя.