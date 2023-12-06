Как стать центром притяжения денег и людей с помощью харизмы
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Некоторые люди обладают магнетизмом, и могут без особых усилий добиваться высоких результатов в разных сферах жизни. Секрет – в харизме. Певец и композитор Алекс Анохин рассказал порталу «Страсти», можно ли стать центром притяжения, развивая в себе харизму, как навык в спорте или музыке.
Как выглядит харизматичный человек
Эти люди мастерски выстраивают коммуникацию с разной аудиторией. Они умеют налаживать эмоциональную связь с положительным влиянием. Как правило, яркой харизмой обладают личности с лидерскими качествами. Они знают, как сформировать вокруг себя окружение и выстроить с ними правильный диалог.
Самое интересное, что таким может быть абсолютно кто угодно: продавец овощей, топ-менеджер, врач, педагог и т.д. Это качество пригодится в любой специальности. Как правило, такие люди пользуются большей популярностью, чем их коллеги.
Повышайте уверенность в себе
Основное качество харизматичного человека – у него адекватная самооценка. Они не боятся рисковать, допускать ошибки, пробовать, просить совета при необходимости. Харизматичная персона ставит на первый план свои достоинства. При этом, такие люди никогда не унижают других, пытаясь вознести себя.
Развивайте эмоциональный интеллект
Харизматичный человек знает, что такое эмпатия. Он умеет прислушиваться к другим людям, ставить себя на их место, сопереживать им. Чтобы развить в себе харизму, нужно научиться контролировать свои эмоции по отношению к собеседнику. Разберитесь, что вызывает у вас определенные чувства? Научитесь реагировать не автоматически, а осознанно, уважая собеседника. Настраивая общую волну с ним, вам будет проще получить желаемое друг от друга.
Алекс Анохин
Певец, композитор
Делайте речь выразительной
Ораторское искусство — важная составляющая в процессе развития харизмы. Вам необходимо так выстроить речь, чтобы слушатели были увлечены и убеждены в ваших словах. Иногда достаточно использовать несколько приемов, которые существенно украсят разговор:
• Жизненные истории. Личные примеры всегда оживляют рассказ и делают тему разговора более легкой или решаемой.
• Юмор. Анекдот или смешная фраза способны снять напряжение между собеседниками и выстроить более доверительные отношения.
• Метафоры. Обороты речи лучше закрепляют информацию в памяти, помогают точнее донести главную мысль.
• Мораль. Именно она наделяет речь смыслом, резюмирующим все сказанное коротким заключением.
• Риторические вопросы. Это действенный метод дать людям самим мысленно ответить на волнующую тему.
• Разделение чувств. Сопереживание одному человеку или большому коллективу всегда помогает сформировать крепкую эмоциональную связь.
Следите за невербальными знаками
Для прокачивания харизмы всегда нужно контролировать свою осанку, положение тела, жесты. О многом также может сказать интонация и мимика. «Уверенный человек всегда говорит четко, спокойно, в приветливом тоне. Именно все эти составляющие и формируют яркую харизму, которая так помогает развиваться в любой сфере», - заключил Анохин.
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