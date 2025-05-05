«В черном списке»: куда пропали певица Вера Мусаелян и группа «АлоэВера»

После начала СВО солистка группы «АлоэВера» Вера Мусаелян покинула Россию, несмотря на то, что в стране коллектив был популярен. По словам продюсера Сергея Дворцова, музыканты получали до 1,5 млн рублей за корпоратив. Но сейчас они лишены этих денег. О том, где сейчас певица и ее группа, узнал портал «Страсти».

В 2022 году Вера переехала в Германию, а спустя год получила вид на жительство в стране. С 2023 года коллектив «АлоэВера» начал выступать за границей. Сначала состоялся концерт в Ереване, затем в Белграде. В этом году группа планирует выступить в Риге. Однако эти шоу стали для Мусаелян редкостью. Если раньше музыка была ее основной деятельностью, то сейчас блог артистки больше заполнен юмористическими скетчами, нежели видео с концертов.

В соцсетях Вера теперь часто рассказывает об «армянском шарме». Многие ее новые поклонники даже не знают, что она еще и поет.

«Для новеньких: когда я не раздаю советы армянской субличностью, я пою красивейшие песни про море, свободу, поцелуи, красивых мужчин», - делилась артистка в блоге.

До отъезда из России группа «АлоэВера» была очень востребована. Заказчики приглашали коллектив выступать на мероприятиях. Об этом рассказал Дворцов.

«По поводу группы «АлоэВера» я могу сказать, что они были очень популярными буквально недавно. Гонорары у них были достаточно весомые — от 700 тысяч рублей и до 1,5 млн рублей. Зависело от города, заказчика, мероприятия, ну и определенных условий», - сообщил продюсер.

Судя по постам в Интернете, Вера не собирается возвращаться в Россию. Однако, как считает Сергей Дворцов, даже если бы она приехала назад, возобновить карьеру в стране у нее бы уже не вышло.

«Нет, я могу сказать точно, что они не смогут восстановить карьеру, как и все те, кто покинул нашу страну на протяжении того времени, что идет специальная военная операция, когда нам нужна была поддержка. Как крысы с корабля сбежали. Поэтому, я думаю, что они здесь просто будут находиться в черном списке», - поделился мнением Дворцов.

Ранее стало известно, сколько на корпоративах зарабатывает Анна Asti.