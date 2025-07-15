Является инвалидном и имеет множество наград: что грозит армрестлеру Шушарину после экстрадиции в РФ

Армрестлера и тренера Анатолия Шушарина экстрадируют из Эквадора в РФ для привлечение к уголовной ответственности. Спортсмена с инвалидностью, который имеет множество наград, обвиняют в хищении более 6 миллионов рублей из Фонда пенсионного и социального страхования. Сайт «Страсти» решил узнать, что россиянину грозит на родине, и обратился за комментарием к адвокату Юрию Левину.

По версии следствия, армрестлер совместно с соучастниками похищал денежные средства путем получения инвалидами из Фонда пенсионного и социального страхования компенсаций за технические средства реабилитации — протезы. Фактически они их не приобретали.

Адвокат заявил, что если после экстрадиции Шушарина привлекут по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. При вынесении решения суд очевидно учтет все смягчающие и отягчающие обстоятельства.