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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 08 октября 2024, 19:56
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«Я залезу в тот момент, когда будет поздно»: певец Саруханов рассказал об отношениях 16-летней дочери

Певец Саруханов рассказал об отношениях 16-летней дочери с молодым человеком.
«Я залезу в тот момент, когда будет поздно»: певец Саруханов рассказал об отношениях 16-летней дочери

© Starface.ru

В Москве проходит премьера фильма «Стоп, ночь», на которую пришли многие знаменитости. Корреспонденту сайта «Страсти» удалось узнать об отношениях 16-летней дочери певца Игоря Саруханова. Он сам рассказал об этом журналистам на красной дорожке.

Так, по словам заслуженного артиста России, его дочь уже состоит в отношениях с неким молодым человеком. Саруханов знаком с избранником дочери, но никаким образом не вмешивается в любовные дела наследницы.

«Я не лезу в их дела. Я залезу в них только тогда, когда уже будет поздно», — заявил с иронией отец.

Также артист отметил, дочери необходимо все понять на своем опыте. Ему бы хотелось, что наследница сама узнавала о том, как строятся отношения.

Ранее певец Игорь Саруханов отказался жениться в восьмой раз. С предыдущей супругой он развелся в 2023 году

Источник фото:Starface.ru
Авторы:Анна ЧеченковаАртем Хохлов
Теги:
Игорь Саруханов
дочь
отношения