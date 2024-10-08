«Я залезу в тот момент, когда будет поздно»: певец Саруханов рассказал об отношениях 16-летней дочери

В Москве проходит премьера фильма «Стоп, ночь», на которую пришли многие знаменитости. Корреспонденту сайта «Страсти» удалось узнать об отношениях 16-летней дочери певца Игоря Саруханова. Он сам рассказал об этом журналистам на красной дорожке.

Так, по словам заслуженного артиста России, его дочь уже состоит в отношениях с неким молодым человеком. Саруханов знаком с избранником дочери, но никаким образом не вмешивается в любовные дела наследницы.

«Я не лезу в их дела. Я залезу в них только тогда, когда уже будет поздно», — заявил с иронией отец.

Также артист отметил, дочери необходимо все понять на своем опыте. Ему бы хотелось, что наследница сама узнавала о том, как строятся отношения.