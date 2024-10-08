«Не пойду»: Игорь Саруханов рассказал о судьбе восьмого брака

Певец Игорь Саруханов отказался жениться в восьмой раз. Об этом стало известно «Страстям».

Музыкант Игорь Саруханов посетил красную дорожку премьеры фильма-мюзикла «Стоп, ночь» по мотивам песен A`Studio. Певец еще в начале 2024 года рассказывал, что планирует искать себе восьмую жену. С предыдущей супругой он развелся в 2023 году, спустя девять месяцев брака.

Однако Саруханов внезапно заявил, что теперь передумал и не хочет идти в ЗАГС.

«Не пойду, потому что есть у меня какие-то свои ответы на этот вопрос. Папа с мамой учили: если ты хочешь гулять — гуляй, если ты хочешь увидеть своих детей — женись. Это закон. Я женился. Раз не было детей, два, три. Ну не было. А вот там сейчас сидит Танечка [бывшая жена, — прим. ред.] и две девочки мои. Вот и все. Здесь стоп», — заявил он.

Также певец предположил, что построить крепкий союз у него не получается из-за частых гастролей.

«Наверное, дело в профессии. Например, я понимаю, нервирует мое отсутствие», — объяснил он.