«Я выбрал тебя не зря»: певец CHEBANOV поделился воспоминаниями о покойном ведущем Юрии Николаеве

Ведущий «Утренний почты» Юрий Николаев умер в ноябре этого года. Певец Иван Чебанов, выступающий под псевдонимом CHEBANOV, лично знал мэтра. Певец поделился приятными воспоминаниями об ушедшей из жизни легенде российского телевидения.

CHEBANOV, тогда еще просто Иван Чебанов, одержал победу на «Утренней звезде», которую также вел Николаев. По словам исполнителя, Юрий Александрович был огромным человеком, который мог сделать из ребенка большого артиста. При этом Николаев оставался очень теплым и душевным, что проявлялось в нем за сценой.

«Для нас, детей, он был огромной фигурой — человеком, который мог сделать из тебя звезду, но за кулисами оставался простым, теплым, с тонким юмором. Он называл меня Ванятка, всегда подбадривал, и я чувствовал его искреннюю веру в меня. Поэтому новость о его смерти стала для меня настоящим ударом. Мы виделись несколько раз за последние годы, и каждый раз он узнавал, говорил добрые слова — это бесценно, когда человек такого масштаба спустя время говорит: «Я точно знаю, что выбрал тебя не зря», — поделился музыкант.

