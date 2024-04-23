«Я впервые попробовала, и мне понравилось»: Ольга Бузова рассказала о нововведении в жизни
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Певица Ольга Бузова посетила торжественный гала-ужин «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение». На мероприятии также побывал корреспондент сайта «Страсти», который узнал, как знаменитость поменяла свою свою жизнь с помощью одного нововведения.
По словам телеведущей, она открыла для себя этот момент не так давно, но при этом он всегда был у нее перед глазами. Речь — о выходном дне. Прежде Бузова уделяла отдыху совсем мало времени из-за огромного количества проектов, однако теперь она решила изменить свою жизнь, и ей понравилось.
«Я впервые это попробовала и мне понравилось. Пока есть возможность, я стараюсь один раз в неделю делать себе выходной. Это очень трудно мне дается, потому что если встает какой-нибудь интересный проект, то я всегда отдаю предпочтение в пользу работы», — рассказала Бузова.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова попала в нелепую ситуацию на красной дорожке. Ей помешал стилист Ксении Бородиной.