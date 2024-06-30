«Мое состояние — рок»: Юлия Савичева пришла на Пушкинский бал в юбке от Юдашкина и черных сапогах

В Москве проходит Пушкинский бал — одно из главных событий текущего года. В Гостином дворе собрались звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых оказалась и певица Юлия Савичева. С ней удалось побеседовать корреспонденту сайта «Страсти». Исполнительница рассказала, что из себя представляет ее образ.

Так, на Юлии оказалось черное платье российского дизайнера. Однако начала артистка не с него, а с черной юбки от покойного модельера Валентина Юдашкина. Также Савичева продемонстрировала черные сапоги, а также охарактеризовала свое состояние и образ одним словом — рок.

«Мое состояние — рок! Мы объединили юбку, это Юдашкин, сапоги, видите какие, рокерские, да? И это (речь про платье — прим. "Страсти") российский дизайнер Женя Диверс. Как хорошо все совместилось. Ну и украшения — розочка. Мне все очень нравится», — поделилась Юлия.