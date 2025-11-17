«Каждый будет строить догадки, но это наши отношения!»: Ася Борисова о романе с Башаровым, актерской династии и страхе смерти

Ася родилась в семье заслуженного артиста РФ Виктора Борисова и впервые оказалась на театральной сцене в 4 года. Наблюдая за работой отца, его коллег, она поняла, что мечтает об актерстве и творчестве. Ася не боится показаться некрасивой в кадре, готова преодолевать себя ради роли, получать новые знания и применять их за пределами съемочной площадки: она убеждена, что опыт, полученный в кино, помогает в реальной жизни.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Борисова прокомментировала слухи о соперничестве с мамой. А также Ася впервые рассказала, как начался роман с Маратом Башаровым, и поделилась, какие изменения произошли в ней благодаря этим отношениям.

Совсем скоро состоится премьера сериала СТС «Кулинарный техникум» с Вашим участием. Чем запомнились съемки? Как сложились отношения с партнером по проекту Романом Маякиным?

Выражаю благодарность нашему режиссеру Дмитрию Яну, который создал вокруг себя талантливую, профессиональную команду. Съемки запомнились атмосферой, выстроенной режиссером. Он — главный человек на площадке, который заряжает всех настроением, тот самый локомотив.

Рома — потрясающий! Он приходит и заполняет собой все пространство! У него кладезь интересных историй. Маякин — очень яркий, талантливый артист, чуткий партнер. С ним интересно придумывать, создавать сцены. С ним, мне кажется, не может не выстроиться хороших отношений! Очень рада, что в «Кулинарном техникуме» моим партнером был именно Рома!

В сериале главный герой возвращается в родной город ради отца, которого не видел 17 лет из-за обид. Можете ли Вы понять его поступок? Способны ли первой сделать шаг к примирению, даже если человек сильно задел?

Когда я потеряла отца, я поняла, насколько жизнь коротка, непредсказуема… Когда мы приходим домой и включаем телевизор и слышим весь информационный фон, который транслирует о смерти людей, СВО, хочется посочувствовать бедным матерям, женам… В наше время настолько глупо тратить время на обиды, ссоры, ты не знаешь, что будет завтра!

Я полностью понимаю позицию героя Ромы Маякина и, безусловно, я бы спокойно сделала первый шаг. Я столкнулась с потерей близкого человека и понимаю, чем мое молчание, обида могут закончиться.

Екатерина Волкова считает, что для актрисы самый главный человек на площадке — оператор. Согласны ли Вы с ней? Есть ли у Вас страх оказаться некрасивой в кадре?

Безусловно, оператор очень важен для актрис! Но давайте рассудим по-другому. Если актриса не понимает, что ей надо играть, и рядом нет режиссера, который бы ей объяснил и сделал так, чтобы ее глаза были наполнены в этой сцене, то получается сомнительная ситуация. Если у актрисы нет талантливых гримеров, костюмеров, которые помогут создать невероятный образ, то это тоже так себе!

Есть замечательная фраза: «Театр — искусство коллективное». Мне кажется, что в кино работает та же формула. Если рядом с тобой не будет команды, то, к сожалению, где-то шестеренка не подкрутится и образ не выстроится, поэтому важны все!

Боюсь ли я оказаться некрасивой в кадре? Надо понимать, что актер — это про создание образа. Возьмем в пример Елену Яковлеву, сыгравшую Бабу Ягу. Я не могу сказать, что этот персонаж красивый, но Елена создала его обаятельным!