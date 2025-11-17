«Каждый будет строить догадки, но это наши отношения!»: Ася Борисова о романе с Башаровым, актерской династии и страхе смерти
Ася родилась в семье заслуженного артиста РФ Виктора Борисова и впервые оказалась на театральной сцене в 4 года. Наблюдая за работой отца, его коллег, она поняла, что мечтает об актерстве и творчестве. Ася не боится показаться некрасивой в кадре, готова преодолевать себя ради роли, получать новые знания и применять их за пределами съемочной площадки: она убеждена, что опыт, полученный в кино, помогает в реальной жизни.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Борисова прокомментировала слухи о соперничестве с мамой. А также Ася впервые рассказала, как начался роман с Маратом Башаровым, и поделилась, какие изменения произошли в ней благодаря этим отношениям.
Совсем скоро состоится премьера сериала СТС «Кулинарный техникум» с Вашим участием. Чем запомнились съемки? Как сложились отношения с партнером по проекту Романом Маякиным?
Выражаю благодарность нашему режиссеру Дмитрию Яну, который создал вокруг себя талантливую, профессиональную команду. Съемки запомнились атмосферой, выстроенной режиссером. Он — главный человек на площадке, который заряжает всех настроением, тот самый локомотив.
Рома — потрясающий! Он приходит и заполняет собой все пространство! У него кладезь интересных историй. Маякин — очень яркий, талантливый артист, чуткий партнер. С ним интересно придумывать, создавать сцены. С ним, мне кажется, не может не выстроиться хороших отношений! Очень рада, что в «Кулинарном техникуме» моим партнером был именно Рома!
В сериале главный герой возвращается в родной город ради отца, которого не видел 17 лет из-за обид. Можете ли Вы понять его поступок? Способны ли первой сделать шаг к примирению, даже если человек сильно задел?
Когда я потеряла отца, я поняла, насколько жизнь коротка, непредсказуема… Когда мы приходим домой и включаем телевизор и слышим весь информационный фон, который транслирует о смерти людей, СВО, хочется посочувствовать бедным матерям, женам… В наше время настолько глупо тратить время на обиды, ссоры, ты не знаешь, что будет завтра!
Я полностью понимаю позицию героя Ромы Маякина и, безусловно, я бы спокойно сделала первый шаг. Я столкнулась с потерей близкого человека и понимаю, чем мое молчание, обида могут закончиться.
Екатерина Волкова считает, что для актрисы самый главный человек на площадке — оператор. Согласны ли Вы с ней? Есть ли у Вас страх оказаться некрасивой в кадре?
Безусловно, оператор очень важен для актрис! Но давайте рассудим по-другому. Если актриса не понимает, что ей надо играть, и рядом нет режиссера, который бы ей объяснил и сделал так, чтобы ее глаза были наполнены в этой сцене, то получается сомнительная ситуация. Если у актрисы нет талантливых гримеров, костюмеров, которые помогут создать невероятный образ, то это тоже так себе!
Есть замечательная фраза: «Театр — искусство коллективное». Мне кажется, что в кино работает та же формула. Если рядом с тобой не будет команды, то, к сожалению, где-то шестеренка не подкрутится и образ не выстроится, поэтому важны все!
Боюсь ли я оказаться некрасивой в кадре? Надо понимать, что актер — это про создание образа. Возьмем в пример Елену Яковлеву, сыгравшую Бабу Ягу. Я не могу сказать, что этот персонаж красивый, но Елена создала его обаятельным!
Вы говорили, что режиссеры, видя Вашу внешность, заостренные скулы, предлагают роли стервозных женщин. Каких предложений Вам не хватает, чтобы раскрыть творческий потенциал?
Конечно, кино — это про типаж: на тебя смотрят и понимают, подходишь ты или нет. В театре можно обмануть зрителя, можно сделать грим пожилого человека или сыграть в 40-летнем возрасте 13-летнего подростка, либо наоборот, но в кино так не работает! Кино — это большое увеличительное стекло.
Да, конечно, мне предлагают одинаковые роли, но, опять же, спасибо Дмитрию Яну, который увидел во мне образ мамы. Для меня это было дорого, мы вместе его выстраивали. Я, будучи мамой 10-летнего ребенка, понимаю, что совсем скоро мы будем входить в фазу подросткового периода, поэтому многие моменты, которые происходили с моим киносыном, примеряла на себя, реальную жизнь.
Мне много чего не хватает. Я очень жадная до профессии: сколько бы у меня ни было работы, мне всегда будет мало! Я безумно люблю то, чем занимаюсь, поэтому открыта ко всем предложениям!
Было ли такое, что Вам приходилось преодолевать себя на съемках: рисковать собой или отступать от убеждений?
Я, на самом деле, очень хочу получить роль спортсменки — того персонажа, который не имеет отношения к моим увлечениям, профессии. Это позволило бы обучиться новому! Например, тебе дают роль фигуристки, и ты 3-4 месяца не выходишь из ледового дворца, тренируешься, чтобы в кадре хоть как-то приблизиться к тому уровню мастерства, который нам показывают действующие спортсмены.
Или, например, есть роль хирурга, когда актеру приходится осваивать новую профессию. Хочется пройти долгий этап подготовки, а потом в кадре увидеть и про себя подумать: «Черт возьми, а я молодец!» (улыбается). Все это, безусловно, про преодоление!
Ася, у Вас распространенная фамилия для шоу-бизнеса. Когда начинали карьеру, не думали взять другую, чтобы избежать ассоциаций с коллегами?
Нет, я очень горжусь своей фамилией! Она мне досталась от папы, я никогда не думала, что мне нужно ее поменять. Даже состояв в браке, я не брала фамилию мужа, потому что мне очень нравится звучность моих имени и фамилии.
Пусть лучше берут мою фамилию для псевдонима! (смеется).
Ася, Вы родились в семье заслуженного артиста РФ Виктора Борисова. Тяжело ли продолжать актерскую династию? Боялись не оправдать ожиданий родителей?
Благодаря папе я в четыре года попала на сцену Театра на Юго-Западе под руководством Валерия Беляковича, и это был очень талантливый театр, с гениальными актерами. Я настолько благодарна за то, что выросла в такой творческой среде. Не могу сказать, что был страх не оправдать ожиданий. Я просто работала, и мама, и папа всегда смотрели на меня объективно. Если они приходили ко мне на показы в ГИТИС, они садились напротив меня, а потом честно говорили, что получилось, а что нет! Для меня их мнение было очень важно. Я благодарна им за те честные отзывы, если бы не они, то не было бы человеческого и профессионального роста. Возможно, родители пожелали бы мне другой профессии, но, когда они услышали мой выбор, то поддержали!
Отвечая на ваши вопросы, я поняла, что я — очень благодарный человек, и это действительно так! Я с большим уважением отношусь к чужому мнению и всегда благодарю Бога за тех людей, с которыми он меня в жизни соприкасает!
Как пишут СМИ, в начале карьеры у Вас было соперничество с мамой — Вы стремились превзойти ее в творческих начинаниях. Правда ли это, было ли между Вами напряжение? Как складываются Ваши отношения сегодня?
У меня не было соперничества с мамой. Она просто не хотела, чтобы я поступала в театральный, потому что это, действительно, нестабильная профессия! Никто не скажет, что влияет на успех в творческой профессии. Мама хотела для меня более стабильного пути! Тем не менее мы с ней сошлись на том, что я закончу колледж, получу профессию, то есть в случае чего у меня будет диплом. Когда он был у меня на руках, я поступила в театральный, потом успешно выступала в Театре на Малой Ордынке, потом ушла в антрепризы, и, честно говоря, я считаю, что моя карьера идет достаточно хорошо, поэтому маме нет смысла переживать!
У нас замечательные отношения, она — мой друг, опора. Напряжения между нами никогда не было.
Ася, Вы несколько лет состоите в отношениях с Маратом Башаровым — бессменным ведущим «Битвы экстрасенсов». Публика скептически относится к шоу, а как насчет Вас — верите в мистику?
Я, безусловно, верю в мистику. Возможно, я никогда не сталкивалась с проклятиями, порчей, и слава Богу, но, повторюсь, я верующий человек! Да и в целом, я стараюсь не думать о плохих вещах, чтобы не притягивать их к себе.
Мы сами смотрим «Битву», обсуждаем героев. Практически после каждого просмотра программы у меня выступают слезы, потому что та боль, с которой сталкиваются люди, невыносима.
Актер признавался, что влюбился с первого взгляда в Вашу улыбку и глаза. А сразу ли Вы почувствовали влюбленность? Что в Марате привлекло больше всего?
Удивительно, насколько мы встретились в нужное время и в нужном месте. Странно, что этого не произошло раньше, так как долгое время состояли в одном антрепризном агентстве. Случилось так, как случилось!
Я в то время переживала развод, а Марат был уже свободен. Мы познакомились, но я не относилась к этому очень серьезно. Но шаг за шагом Марат выстроил наши отношения, доказал серьезность своих намерений, и я бесконечно люблю этого человека! Он — мой учитель, пример во многом. Я благодарю судьбу, что мы с ним познакомились! Конечно, каждый будет строить свои догадки и говорить много ненужной чепухи, но это наши отношения! Я просто счастлива от того, что Марат есть в моей жизни, надеюсь, у него такие же мысли! Сейчас подойду, спрошу, а то вдруг ошибаюсь (смеется).
Говорят, что, влюбляясь, люди меняются. Какие изменения произошли в Вас благодаря Марату?
Я не думаю, что эти изменения происходят благодаря влюбленности, потому что она длится месяц-два, а дальше идут другие фазы отношений. Это связано с жизненным опытом, с человеком, который находится рядом с тобой. Как я уже говорила, мне не хочется тратить время на обиды, капризы, ссоры, мне хочется каждый день дарить семье, ребенку, любимому человеку только радостные эмоции. Мне хочется, чтобы, живя со мной, они получали только добрые эмоции, видели свет и понимали, что, когда я рядом — все хорошо! Это для меня самое главное.
Вы рассказывали, что больше всего боитесь смерти. Откуда у Вас такое суждение? Часто ли об этом задумываетесь?
Раньше, конечно, были эгоистичные мысли, связанные со смертью близких мне людей: «Они уйдут, а как же я?». Когда я стала мамой, появилась другая мысль. После рождения Богдана мы выпустили успешный спектакль «Близкие люди» и много гастролировали: было по 20-25 выступлений в месяц, много перелетов. Каждый раз, садясь в поезд, машину, я задумывалась, вернусь ли домой, но тут уже была другая сторона медали: «Как я могу оставить маленького ребенка без себя?».
Сейчас появилась третья фаза принятия. Я понимаю, что все мы на этом свете не бесконечны, все мы когда-то умрем. Тогда появляется другой вопрос: «Что я оставлю после себя? Как сложится жизнь моего ребенка? К чему я его подготовила?». Повторюсь, надо стремиться жить так, будто сегодня твой последний день, не бояться делать первые шаги после обиды, не бояться говорить слова любви, убирать гордыню и быть, как сейчас модно говорить, лучшей версией себя!