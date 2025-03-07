«Она сначала на меня обиделась»: Стас Барецкий рассказал об оригинальном подарке девушке к 8 Марта

Шоумен и музыкант Стас Барецкий, с 2005 по 2008 годы выступавший в составе группы «Ленинград», регулярно шокирует публику своими выходками. Как оказалось, артист старается сохранять эпатажность и при выборе подарков представительницам прекрасного пола на 8 Марта.

По словам шоумена, он уже давно не дарит женщинам духи, а предпочитает преподносить действительно нужные подарки, которые точно пригодятся. Так, например, артист признавался, что однажды подарил своей девушке живые цветы в унитазе вместо корзины или вазы.

Однако сайт «Страсти» выяснил, что не так давно Барецкий преподнес своей избраннице еще один необычный подарок.

«Не так давно, кстати, в том году подарил девушке на 8 Марта участок на кладбище, поскольку являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов и могу себе это позволить, как говорится! Она на меня сначала обиделась, конечно, но девушка с юмором, поэтому приняла подарок. Я ей объяснил, что, во-первых, участки дорожают постоянно, как и недвижимость. Во-вторых, его можно продать, если что, как и недвижку», — признался шоумен.

О том, какие подарки звезды получают в Международный женский день, можно прочитать здесь.