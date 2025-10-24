«Я сделала огромный шаг вперед»: Анна Соколович рассказала о главном уроке, который ей преподнесла Догилева

Анна Соколович рассказала о главном уроке, который ей преподнесла Татьяна Догилева. Анна вспомнила об обучении под руководством актрисы в беседе с сайтом «Страсти».

В 2018 году Анна Соколович проходила курсы актерского мастерства под руководством Татьяны Догилевой. По словам Анны, этот период стал значимым в ее жизни и позволил вырасти в профессиональном плане. Татьяна учила студентов разбирать сцены. Но главное — она рассказала, что не стоит перекладывать ответственность на режиссера и продюсеров.

«Этот период имел большое значение, я сделала огромный шаг вперёд. Татьяна Анатольевна – человек с огромной энергией и прямотой, человек большой внутренней силы. Я была в восторге от её разборов сцен, ролей. Главный урок от Татьяны Анатольевны наверно такой: артист должен уметь думать и мыслить. Много, усидчиво и подробно, не перекладывая ответственность на режиссёра и продюсеров», — рассказала Анна.

По словам актрисы, она до сих пор поддерживает общение с Догилевой. Соколович считает ее старшим товарищем и наставником.

«Мы периодически созваниваемся, обсуждаем новости. Я с большим уважением слежу за её работами», — резюмировала Анна.

