«Если взялась за дело – довожу до конца»: Анна Соколович о съемках в кино, Татьяне Догилевой и смене фамилии
© Личный архив Анны Соколович
В фильмографии Анны Соколович есть такие проекты, как «Алекс Лютый. Дело сирот», «Метод Михайлова», «В парке Чаир», «Каруза», «Казанова», и в каждом из них она удивляла перевоплощениями. Актриса раскрывает внутренний мир сильных женщин, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах.
Новой работой Соколович стал второй сезон сериала «Душегубы», снятый телеканалом НТВ и онлайн-кинотеатром Амедиатика. Актриса не скрывает, что съемки проекта дались нелегко: она сыграла жертву маньяка, вместе со зрителем пыталась понять природу зла и ответить на вопрос: «Что толкает человека на преступление?».
Работая над ролью и погружаясь в материал, Анна переживала тяжёлые эмоциональные моменты, но, несмотря на внутреннее напряжение, она довела проект до конца. Ответственность перед режиссёром и зрителем — то, чему её когда-то научила Татьяна Догилева.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Анна рассказала о съемках в кино и профессиональных принципах. А также актриса впервые поделилась подробностями брака с режиссером Георгием Соколовичем и объяснила, почему решила взять фамилию мужа.
Анна, 20 октября в Амедиатеке состоялась премьера второго сезона детектива «Душегубы» с Вашим участием. Расскажите о своей роли и чем привлёк проект?
Для меня это была непростая и очень интересная работа. Моя героиня – дочь заместителя генерального прокурора Галина Баженова. Она образованная, интеллигентная женщина, сотрудник издательства иностранной литературы. Модная, элегантная, из номенклатурной семьи, она любит своего мужа и верит в его талант. Галина оказывает мужу, роль которого исполнил Сергей Епишев, всяческую поддержку и помощь в построении врачебной карьеры, что оборачивается жутким исходом – она попадает в плен к маньяку. В этой роли мне было важно показать не только человеческий страх, но и внутреннее сопротивление, попытку сохранить достоинство даже в аду. Показать тонкую грань между надеждой и отчаянием.
А проект привлёк меня своей честностью, это не развлекательный детектив, а история на реальных событиях, которая заставляет всерьёз задуматься о природе зла.
Детектив снят по мотивам реальных преступлений серийных маньяков. Насколько тяжело с психологической точки зрения играть в таком проекте? Как восстанавливались после съёмок?
Это действительно очень тяжёлый материал. Я смотрела интервью жертв маньяков на канале Саши Сулим, документальные фильмы про них, что, конечно, давалось непросто.
После окончания съёмок снился сон, в котором действие фильма происходит со мной по-настоящему – и тогда я поняла, насколько глубоко проникают такие вещи. Восстанавливаться помогало самое простое: общение с близкими, прогулки, спорт. Всё, что возвращает к жизни.
В последнее время на онлайн-платформах появилось несколько сериалов про маньяков: «Мосгаз», «Фишер», «Чикатило», «Душегубы». Как считаете, чем публику привлекает история зла?
Мне кажется, человек всегда ищет ответ на вопрос: «Откуда берётся зло?». Мы все хотим понять, что происходит в голове у того, кто переступает моральную грань, черту. Это способ возглавить страх, сделать мотив преступника понятным. Но «Душегубы» – это сериал, по сути, не о преступлениях, а о человеческих душах, о том, как зло их разлагает и влияет на всё вокруг. Оно здесь не романтизируется, показано страшным и безысходным. И это важно.
Вы родились в Челябинске. Говорят, что жизнь на Урале дисциплинирует и закаляет. Правда ли это? Есть что-то в Вашем характере, за что Вы благодарны родному краю?
Да, абсолютно согласна, это место, где нужно быть сильным. Там холодная зима, прямолинейные люди и особая энергия. Думаю, оттуда у меня настойчивость, если взялась за дело – довожу до конца, если чего-то хочу, то добиваюсь. И ещё, искренность. Меня воспитывали так, чтобы слово имело вес, и я стараюсь это сохранить и в профессии, и в жизни.
Какими профессиональными принципами Вы не готовы поступиться? Являются ли постельные сцены для Вас табу?
Главное, разобраться зачем нужна такая сцена. Если она оправдана драматургически и художественно, подана с уважением к героям и зрителю – не вижу в этом проблемы. Но я никогда не соглашусь на то, что унижает героиню. Для меня важно доверие к режиссёру и понимание, ради чего это делается.
У Вас миловидная внешность. Помогает ли это в профессии или, наоборот, мешает? Готовы ради роли кардинально сменить имидж: побриться налысо, поправиться, сменить цвет волос?
Иногда помогает, иногда мешает. Был период, когда режиссёры и кастинг-директора видели меня в ролях, где яркая внешность имеет ключевое значение, а хотелось другого. И я сознательно шла в эту сторону, приходила на пробы без макияжа, убирала волосы в хвост, подбирала костюм, не подчёркивающий фигуру. Так в моей фильмографии появилась роль следователя Миловановой («Метод Михайлова»), роль Татьяны Лавровой («Алекс Лютый. Дело сирот»), роль домохозяйки Арины («Арина»).
Я люблю быть разной, и что касается перевоплощений и трансформаций – решительно это приветствую.
В 2018 году Вы проходили курсы актёрского мастерства под руководством Татьяны Догилевой. Как сложились Ваши отношения с актрисой, и какой главный её урок усвоили?
Этот период имел большое значение, я сделала огромный шаг вперёд. Татьяна Анатольевна – человек с огромной энергией и прямотой, человек большой внутренней силы. Я была в восторге от её разборов сцен, ролей.
Главный урок от Татьяны Анатольевны, наверное, такой: артист должен уметь думать и мыслить. Много, усидчиво и подробно, не перекладывая ответственность на режиссёра и продюсеров.
Общаетесь ли сегодня с Догилевой? Можете обратиться к ней за профессиональной помощью?
Да, конечно. Мы периодически созваниваемся, обсуждаем новости. Я с большим уважением слежу за её работами. Если мне нужен совет, то всегда могу обратиться к ней как к старшему товарищу и наставнику, за что безмерно благодарна.
Анна, Вы состоите в браке с режиссёром Георгием Соколовичем. Произошли ли в Вашей карьере изменения после замужества? Помогает ли Вам Георгий?
После замужества многое изменилось – прежде всего внутренне. Георгий стал моей самой надёжной опорой, человеком, на которого всегда можно положиться. На мою работу он умеет посмотреть со стороны, очень точно чувствует, когда нужно подсказать, а когда – просто поддержать. К тому же, он может заметить то, что иногда ускользает от меня самой, поэтому его мнение очень для меня важно. При этом мы стараемся не превращать дом в продолжение съёмочной площадки, иначе можно сойти с ума.
Может ли Георгий запретить Вам сниматься в кино, если его что-то смутит? Ревнует ли он Вас к коллегам?
Запретить – нет, у нас другой механизм принятия решений. Мы оба занимаемся этой профессией и понимаем, что она требует доверия, открытости друг с другом и взвешенных решений. Но нам повезло, никогда разногласий на этой почве не возникало. Ревность, наверное, есть в мелочах, но она не разрушительная, а тёплая, как проявление любви.
Как познакомились с мужем? Сразу ли поняли, что влюбились?
Мы познакомились на читке сценария в 2018 году, когда Георгий ещё сам был в актёрской профессии. Тогда между нами не возникло «искры» в привычном романтическом смысле – было приятное общение, взаимный интерес, творческое совпадение. Отношения начались только спустя несколько лет, когда мы уже успели узнать друг друга как люди, коллеги, друзья. Наверное, именно поэтому наша связь такая крепкая: она выросла не из мгновенного чувства, а из глубокого понимания и уважения. Мы вместе прошли многое – и это, пожалуй, лучшая основа для любви.
Анна, Вы начинали карьеру под фамилией Мельникова. Почему решили взять фамилию мужа и в публичном пространстве? Не боялись потерять узнаваемость?
Фамилия мужа для меня стала символом нового этапа, более зрелого, осознанного. Появилась семья, о которой я всегда мечтала, и вопрос о том, менять фамилию или нет, даже не возник. Это было совершенно естественное решение. К тому же фамилия Соколович редкая, запоминающаяся – и, как ни странно, актёрская узнаваемость даже усилилась. Это забавно. К тому же по первому образованию я продюсер, а несколько лет назад мы с Георгием прошли обучение по сценаристике. Сегодня пишем сценарии, продюсируем и снимаем кино, у нас появился собственный продакшн «Сокол фильм». Так что теперь это не просто фамилия, а общее дело, общее пространство, которое нас объединяет.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Для меня страсть – это про энергию жизни, её двигатель. Когда горишь делом, человеком, идеей, проектом, процессом! Это про желание что-то создавать и менять.