«Если взялась за дело – довожу до конца»: Анна Соколович о съемках в кино, Татьяне Догилевой и смене фамилии

В фильмографии Анны Соколович есть такие проекты, как «Алекс Лютый. Дело сирот», «Метод Михайлова», «В парке Чаир», «Каруза», «Казанова», и в каждом из них она удивляла перевоплощениями. Актриса раскрывает внутренний мир сильных женщин, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах.

Новой работой Соколович стал второй сезон сериала «Душегубы», снятый телеканалом НТВ и онлайн-кинотеатром Амедиатика. Актриса не скрывает, что съемки проекта дались нелегко: она сыграла жертву маньяка, вместе со зрителем пыталась понять природу зла и ответить на вопрос: «Что толкает человека на преступление?».

Работая над ролью и погружаясь в материал, Анна переживала тяжёлые эмоциональные моменты, но, несмотря на внутреннее напряжение, она довела проект до конца. Ответственность перед режиссёром и зрителем — то, чему её когда-то научила Татьяна Догилева.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Анна рассказала о съемках в кино и профессиональных принципах. А также актриса впервые поделилась подробностями брака с режиссером Георгием Соколовичем и объяснила, почему решила взять фамилию мужа.

Анна, 20 октября в Амедиатеке состоялась премьера второго сезона детектива «Душегубы» с Вашим участием. Расскажите о своей роли и чем привлёк проект?

Для меня это была непростая и очень интересная работа. Моя героиня – дочь заместителя генерального прокурора Галина Баженова. Она образованная, интеллигентная женщина, сотрудник издательства иностранной литературы. Модная, элегантная, из номенклатурной семьи, она любит своего мужа и верит в его талант. Галина оказывает мужу, роль которого исполнил Сергей Епишев, всяческую поддержку и помощь в построении врачебной карьеры, что оборачивается жутким исходом – она попадает в плен к маньяку. В этой роли мне было важно показать не только человеческий страх, но и внутреннее сопротивление, попытку сохранить достоинство даже в аду. Показать тонкую грань между надеждой и отчаянием.

А проект привлёк меня своей честностью, это не развлекательный детектив, а история на реальных событиях, которая заставляет всерьёз задуматься о природе зла.

Детектив снят по мотивам реальных преступлений серийных маньяков. Насколько тяжело с психологической точки зрения играть в таком проекте? Как восстанавливались после съёмок?

Это действительно очень тяжёлый материал. Я смотрела интервью жертв маньяков на канале Саши Сулим, документальные фильмы про них, что, конечно, давалось непросто.

После окончания съёмок снился сон, в котором действие фильма происходит со мной по-настоящему – и тогда я поняла, насколько глубоко проникают такие вещи. Восстанавливаться помогало самое простое: общение с близкими, прогулки, спорт. Всё, что возвращает к жизни.

В последнее время на онлайн-платформах появилось несколько сериалов про маньяков: «Мосгаз», «Фишер», «Чикатило», «Душегубы». Как считаете, чем публику привлекает история зла?

Мне кажется, человек всегда ищет ответ на вопрос: «Откуда берётся зло?». Мы все хотим понять, что происходит в голове у того, кто переступает моральную грань, черту. Это способ возглавить страх, сделать мотив преступника понятным. Но «Душегубы» – это сериал, по сути, не о преступлениях, а о человеческих душах, о том, как зло их разлагает и влияет на всё вокруг. Оно здесь не романтизируется, показано страшным и безысходным. И это важно.