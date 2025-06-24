«Я счастливый ребенок»: Екатерина Волкова поделилась детскими воспоминаниями

Актриса Екатерина Волкова посетила премию «Мама года 2025» и призналась, что никогда не ходила к психологу, так как у нее было счастливое детство. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я счастливый ребенок. У меня нет детских травм. У меня нет психологов, я ни к кому не хожу», - заверила звезда сериала «Воронины».

Она также подчеркнула, что позволяла себе похулиганить в детстве, разбивала коленки, сидела на деревьях, таскала бездомных кошек в квартиру, а также пыталась вернуть к жизни мертвых утят и ежей.

«У меня были красивые платья всегда, когда я выходила гулять. Моя тетя была парикмахером, поэтому я спала в бигуди и выходила вся в кудряшках. А возвращалась… шляпу приносили соседи, платья были разорваны, а бабушка все это зашивала», - вспомнила Волкова.

При этом актриса не смогла ответить на вопрос, нужен ли детям психолог. По мнению Волковой, это большая загадка.