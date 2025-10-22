«Что-то подмешивал в вино»: расчленившая экс-мэра Самары Екатерина Бельская заявила об изнасиловании сообщником

Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская рассказала свою версию событий и заявила об изнасиловании сообщником. Она призналась, что действовала не одна и подсыпала яд дедушке с бабушкой, а затем избавилась с подельником Дмитрием Метревели от тел. Все действия, якобы, координировала тетя молодого человека.

Подробностями она поделилась в программе «МАЛАХОВ» на канале «Россия».

Все началось со знакомства с тетей сообщника – Светланой Метревели – и некой гадалкой Зинаидой. Бельская утверждает, что женщина со временем стала вымогать деньги и потребовала переписать имущество родственников. Он пообещала, что знакомый привезет жидкость от Зинаиды.

«Якобы жидкость повлияет так, что люди все подпишут, но будут здоровы. Она сказала, что ей нужны документы или на квартиру или на бизнес», — поделилась Екатерина.

Бельская познакомилась с племянником Светланы Дмитрием. Чтобы осуществить задуманное, она поселилась у Тарховых и пустила в дом подельника. Мужчина скрывался на балконе. От яда Тарховы чувствовали себя вяло, но были в сознании. Дмитрий по ночам выходил из квартиры и связывался с тетей.

В какой-то момент яд подействовал, и мужчина открыл вино, предложил выпить Екатерине. По словам девушки, она погрузилась в сон.

«Уже очнувшись, я поняла, что… Я состояла с Дмитрием в интимной связи… Соответственно, он что-то подмешивал в вино… И второй момент — то, что я очутилась рядом с трупами… В первый раз я поняла, что дедушка заснул. А потом уже очнувшись, поняла, что бабушки тоже не стало», - вспоминает Бельская.

Екатерина и Дмитрий поспешили избавиться от тел, они расчленили и растворили Виктора Тархова и супругу в химикатах. Останки до сих пор не найдены.

Ранее Бельская говорила, что не осознает себя убийцей, хотя понимает, что совершила преступление.