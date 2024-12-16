«Я работаю блогером»: Прохор Шаляпин завершил карьеру певца

В Москве состоялась премьера сериала «13 клиническая». На мероприятии побывал певец Прохор Шаляпин. Как выяснил корреспондент сайта «Страсти», певцом себя Прохор больше не считает — он ушел из этого направления и стал блогером.

По словам Шаляпина, он хорошо чувствует себя на просторах Сети. Знаменитости удается зарабатывать в интернете больше, чем во время выступления на сцене. Кроме того, на выбор 41-летнего артиста завершить карьеру повлияли другие обстоятельства.

«Я стал блогером! Вы знаете, я им больше зарабатываю. Ездить не хочу, мне тяжело. У меня уже возраст. В карьеру певца я и не приходил», — заявил Шаляпин.