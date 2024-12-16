«Я работаю блогером»: Прохор Шаляпин завершил карьеру певца
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В Москве состоялась премьера сериала «13 клиническая». На мероприятии побывал певец Прохор Шаляпин. Как выяснил корреспондент сайта «Страсти», певцом себя Прохор больше не считает — он ушел из этого направления и стал блогером.
По словам Шаляпина, он хорошо чувствует себя на просторах Сети. Знаменитости удается зарабатывать в интернете больше, чем во время выступления на сцене. Кроме того, на выбор 41-летнего артиста завершить карьеру повлияли другие обстоятельства.
«Я стал блогером! Вы знаете, я им больше зарабатываю. Ездить не хочу, мне тяжело. У меня уже возраст. В карьеру певца я и не приходил», — заявил Шаляпин.
Ранее Шаляпин заявил, что у них с Анастасией Волочковой были бы «красивые дети». Сам артист был трижды женат, наследников у него пока нет.