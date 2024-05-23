«Я попроще, но это не значит, что я хуже»: Владимир Котт рассказал о сравнении и конкуренции с братом Александром

Режиссер Владимир Котт в интервью порталу «Страсти» рассказал о сравнении с братом Александром. Они оба работают в кинематографе, но при этом конкуренции между ними нет. Как отметил постановщик, они совершенно разные.

По словам Владимира, найти что-то общее в их с братом проектах довольно сложно, так как у них отличаются даже подходы к работе. Если Александр любит зрелищность, эффект «вау!», то он предпочитает делать упор на подбор актеров. Режиссер отметил, что, если главный герой зацепит зрителя, не будет иметь значения, сколько графики использовано в фильме.

«Я считаю, что брат — один из лучших в России, кто может снимать внутрикадровые истории, то есть сцены, разведенные одним кадром, а я снимаю просто восьмерки, общие планы, средние, крупные. Я попроще, но это не значит, что я хуже. А Саша сложнее, но это не значит, что его не поднять», - заявил Владимир Котт.

К слову, сейчас в планах у режиссера зайти на «неведомую территорию». Так как он является фанатом фэнтези, вполне возможно, что следующий его проект будет именно в этом жанре. И, вероятно, это будет сериал, а к этому формату он не возвращался уже пять лет.

«Сейчас вроде бы понравилась история. Там очень много компьютерной графики, которую надо освоить, иначе можно что-то упустить. Я попробую снять фэнтези», - поделился режиссер.

Интервью с Владимиром Коттом о его новом фильме «Непослушники» читайте на портале «Страсти».