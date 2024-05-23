«Я не режиссер одного настроения»: Владимир Котт о «Непослушниках», сравнении с братом и русском фэнтези

— Вы рассказывали, что первый фильм показывали представителям РПЦ. Одобряли ли они третью часть? Если да, то как встретили, какие отзывы были?

— Мы послали его на уровне сценария, чтобы проверить свои ощущения и не ошибиться, и получили очень хороший, внятный, удовлетворяющий нас ответ, что в третьей части церкви как религиозной организации практически нет, там есть только о Вере с большой буквы. В результате мы ушли от того, чтобы показывать внутрицерковную жизнь и пришли к тому, что даже в самых сложных ситуациях нам кто-то помогает, возможно, это Господь.

— На самом деле не каждый в нынешнее время решится снимать кинокартину о церкви, тем более комедию. А есть ли сейчас у режиссеров какие-то запретные темы, которые нельзя трогать? О чем бы не стали снимать лично вы?

— Это очень интересный вопрос, на грани: есть у нас цензура или нет, можно снимать про все или нельзя. Мне кажется, что какая-то внутренняя цензура, табу есть у каждого нормального режиссера. Я, например, считаю, что снимать сериалы, фильмы про реально существовавших или сидящих в тюрьме маньяков нельзя, потому что живы еще жертвы этих преступников. Сейчас популярен «Чикатило», но никто не понимает, что уже к третьему сезону Чикатило становится брендом. А по-другому можно было назвать? Есть реальные родители реальных детей, более того, в первом сезоне использовали реальные истории, а родители ведь не давали согласие. Там меняли фамилии, иногда оставляли имена. Я считаю, что так нельзя, это мое внутреннее убеждение. Просто можно причинить боль – зачем мне это делать? У нас просто время изменилось, мы живем в другой стране, поэтому возникает комплекс правил.

— За свою карьеру вы успели посотрудничать со многими именитыми актерами. Расскажите, с кем вам комфортнее всего взаимодействовать на площадке?

— Тут вопрос не комфорта. Дело в том, что я, действительно, работал с очень разными актерами, разных школ, разных направлений, разных энергетических загрузок, разных эмоциональных амплитуд, то есть встречал на своем пути большое разнообразие органики. Но, если мы с актером говорим на одном языке, если он меня понимает, если он старается меня понять, тогда мы находим, не то чтобы общий язык, а мы занимаемся сотрудничеством – мы вместе придумываем, и у нас вместе получается. То есть, когда процесс идет в одну сторону, когда актер просто исполнитель, мне это неинтересно, и актеру это неинтересно. А когда во время съемок происходит инсайт, озарение – это самое ценное, что может быть. У актера должно быть ощущение, что это ему пришло, что он не просто исполнитель, а соавтор. Вот это для меня самое важное.

— А были ли звезды, которые срывали съемки или что-то подобное?

— Бывало разное, но у всего есть свои причины. По-человечески людей можно понять, и я никого не обвинял и никого не обвиняю. Просто так сложились обстоятельства, такой момент в жизни актера. Мне кажется, что не очень корректно называть фамилии, бессмысленно, потому что я никогда не оставляю эти ситуации неразрешенными. Через год, два, мы встречаемся и спокойно обсуждаем то, что произошло, и прощаем друг друга, потому что иногда жизнь важнее, чем кино.

— Каково вам было работать с Виктором Хориняком и Юрием Кузнецовым? Какие они на площадке и за ее пределами?

— Третьи «Непослушники» все-таки не про Витю и не про Юру, а про Гошу Куценко. В первом и во втором я был счастлив работать с такими партнерами, с такими актерами. С Гошей у нас тоже случилось творческое счастье. Его персонажу надо было плыть в холодной воде, а это был ноябрь. Мы вызвали каскадера, я сказал: «Так, ну тут мы снимем портретик крупно, а потом вставим тебя, что ты плывешь». Он сказал: «Нет, дай я сам попробую», – и прыгнул в воду. Он совершил подвиг, понимая, что зритель не поверит, что это он, как бы мы это ни скрывали. И первое, что он сказал, когда вышел: «Ну что? Какой у нас объектив был?», – то есть ему было важно, чтобы это был он. Много там было историй, Гоша прекрасный артист, и вообще из тех, кто не может повторить один и тот же дубль одинаково, он все время ищет, и это прекрасно!