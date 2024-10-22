«Я подустала»: 61-летняя актриса Елена Валюшкина заявила, что отдыхает от отношений

61-летняя актриса Елена Валюшкина рассказала, что отдыхает от отношений. Заводить новые знаменитость не хочет.

Актриса посетила юбилей журнала «Антенна телесемь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Валюшкина рассказала, что на данный момент у нее нет мужчины, который бы дарил украшения и ухаживал. На вопрос, хотела бы она новые любовные отношения, актриса сказала: «Я даже не знаю. Я немножечко подустала. Я отдыхаю (от отношений, прим. «Страсти»). Предыдущие отношения себя изжили. Долговременных отношений я пока для себя не вижу и, может быть, даже не хочу. Сейчас я отдыхаю. Мне очень хорошо».

Журналисты интересовались, рассматривает ли она в качестве избранника иностранца.

«Конечно, что же они не люди? И приличные попадаются», - отметила Валюшкина.