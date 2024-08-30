«Я почти 20 лет в кино»: Роман Курцын раскрыл способ борьбы с выгоранием

Российский актер Роман Курцын высказался о борьбе с выгоранием. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался артист, он никогда не сталкивался с творческим выгоранием, поскольку всегда стремился участвовать в непохожих друг на друга проектах.

«Нет, потому что я занимаюсь любимым делом. Я почти 20 лет в кино и могу сказать, что решает разнообразие — стараюсь брать непохожие друг на друга проекты. Понятно, что они могут где-то повторяться, у меня больше 120 картин суммарно, но тем не менее», — поделился Курцын.

Актер отметил, что в настоящий момент пробует свои силы в качестве продюсера, получая дополнительный заряд энергии от новой деятельности.

«Поскольку я уже вошел в стадию продюсера и создаю фильмы, которые нравятся мне, то это уже новый этап. А каждый новый этап дает определенный дополнительный заряд. После этого я очень много отдыхаю: зимой стараюсь брать перерыв и улетать в теплые края, либо проводить время с семьей дома», — добавил он.

Полное интервью Романа Курцына о карьерном пути, съемках в кино и борьбе с творческим выгоранием читайте здесь.