«Трудности закаляют»: Роман Курцын о съемках в кино и тернистом пути к славе

Первую славу Роману Курцыну подарили роли в сериалах «Меч», «Степные дети», «Корабль» и «Фитнес». Одни называют его настоящим секс-символом российского кинематографа, другие считают одним из самых заметных артистов современности. Эффектная мускулатура, яркая харизма и выразительные глаза подарили Роману армию поклонников, а сам он к настоящему моменту успел сыграть более чем в сотне кинопроектов.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» актер рассказал о своем карьерном пути, съемках в фильме «Пираты галактики Барракуда», и борьбе с творческим выгоранием.

— В разгаре летний сезон. Удалось ли куда-нибудь выбраться на отпуск?

— Сейчас снимаюсь каждый день. Я отдыхаю зимой, поскольку летом у нас «сенокос» и очень много работы. В настоящий момент у меня восемь проектов в параллели, поэтому ближайший выходной будет только 20 октября. Я уже три месяца без выходных.

— Не сталкиваетесь ли Вы с выгоранием из-за столь насыщенного графика?

— Нет, потому что я занимаюсь любимым делом. Я почти 20 лет в кино и могу сказать, что решает разнообразие — стараюсь брать непохожие друг на друга проекты. Понятно, что они могут где-то повторяться, у меня больше 120 картин суммарно, но тем не менее.

Поскольку я уже вошел в стадию продюсера и создаю фильмы, которые нравятся мне, то это уже новый этап. А каждый новый этап дает определенный дополнительный заряд. После этого я очень много отдыхаю: зимой стараюсь брать перерыв и улетать в теплые края, либо проводить время с семьей дома.

К слову, следующий мой продюсерский проект будет на Мадагаскаре, улетаю на съемки в ноябре.

— Чем руководствуетесь при выборе предложений о работе? Что должно быть в сценарии или касте проекта, чтобы там точно появился Роман Курцын?

— Все важно. На самом деле каждый пункт очень важен. Иногда ты просто слышишь фамилию режиссера и понимаешь, что там все будет хорошо. Допустим, в случае с Андреем Геласимовым (сценарист фильма «Пираты галактики Барракуда», — прим. «Страсти») я сразу понял, что материал будет классным. В 2013 году я снимался у него в фильме «Жажда» по одноименной книге и впоследствии получил за него 12 статуэток (8 из них — международные) за лучшую актерскую работу. Это была первая стадия моей карьеры, когда про Курцына перестали говорить как про накаченного парня из спортзала.

И здесь (в фильме «Пираты галактики Барракуда, — прим. «Страсти») аналогичная история. Геласимов — это знак качества. Автор материала играет большую роль, как и режиссер. В этой киноленте получился очень хороший тандем.