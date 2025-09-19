«Я очень хочу влюбиться»: 17-летний звезда «Слова пацана» Леон Кемстач приоткрыл завесу личной жизни

Любовь приходит, когда ее не ждут. Так в беседе с сайтом «Страсти» заявил 17-летний актер Леон Кемстач. Молодой человек приоткрыл завесу личной жизни и рассказал, занято ли его сердце сейчас.

Кемстач поделился новостями с личного фронта после презентации двух проектов с его участием на XXVI Санкт-Петербургском международном Контент Форуме. Леон снялся в двух заявленных картинах: «(НЕ)Искусственный интеллект» и «Лукоморье».

На вопрос о личной актер ответил, что хотел бы влюбиться. По словам Леона, сейчас его не связывают никакие отношения. Актер уверен, что искать чувства ему не придется, а они охватят его спонтанно.

«На данный момент мое сердце свободно. Я очень хочу любви, я очень хочу влюбиться, но это же происходит спонтанно. Когда пытаешься ее найти, она никогда не находится. Сейчас я в работе и сфокусирован на себе. А еще учеба все-таки. Надо будет поднапрячься в университете, чтобы все было стабильно. Поэтому не сказал бы, что готов к серьезным отношениям, но в то же время мое сердце всегда открыто», — поделился Кемстач.

Полное интервью с молодым артистом вы можете посмотреть по этой ссылке. В нем Леон рассказал об отношении к ИИ и русской классике, а также раскрыл, куда поступил после окончания школы в ОАЭ.