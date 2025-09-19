«Откроется больше возможностей по ролям»: Леон Кемстач рассказал о кино, музыке и приближении совершеннолетия

В «Экспофоруме» прошел XXVI Санкт-Петербургский международный Контент Форум, на котором российские кинокомпании представили свои новые проекты. Сайту «Страсти» удалось одному из первых познакомиться с будущими премьерами, а также пообщаться с актерами и задать им вопросы. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач играет в двух заявленных кинолентах — «(НЕ)Искусственный интеллект» и «Лукоморье». Молодой актер рассказал нам об участии в съемках и поделился последними новостями. Из видеоинтервью с 17-летним артистом вы узнаете: о его главной мечте на музыкальном поприще, отношении к ИИ и русской классике, поступлении в британский вуз, желании влюбиться и отпраздновать совершеннолетие на озере Комо.

В «Лукоморье» Кемстач играет Ивана Красилова: харизматичного шутника и мастера неприятностей. Вместе с главной героиней он попадает в мир сказок — однако не совсем такой, каким его описал Пушкин. Мы поинтересовались у актера, как он сам относится к русской классике и, в частности, к произведениям Александра Сергеевича.

«Я учился в российской школе, и естественно я знаю произведения Пушкина. Лукоморье, так скажем, это некая ветка „Руслана и Людмилы“. Мне всегда нравился Александра Сергеевич. Он пишет очень красивые произведения, поэтому я рад стать частью такого проекта и классики в целом. Это очень здорово, что мы снимаем сейчас фильмы по русским произведениям. И это круто, что наше поколение и поколение постарше смогут узнать и вспомнить, что у нас написано столько достойных сказок», — заявил Леон.

Второй фильм, в котором снимается Кемстач, это «(НЕ)Искусственный интеллект». В нем Леон играет 17-летнего студента-первокурсника Женю, который случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. В связи с этим мы спросили актера: как он относится к ИИ, прибегает ли к его помощи и считает ли современные технологии врагом человечества в обозримой перспективе. Ответ на этот вопрос смотрите ниже в прикрепленном видеоролике.