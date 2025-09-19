«Откроется больше возможностей по ролям»: Леон Кемстач рассказал о кино, музыке и приближении совершеннолетия
© Starface.ru
В «Экспофоруме» прошел XXVI Санкт-Петербургский международный Контент Форум, на котором российские кинокомпании представили свои новые проекты. Сайту «Страсти» удалось одному из первых познакомиться с будущими премьерами, а также пообщаться с актерами и задать им вопросы. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач играет в двух заявленных кинолентах — «(НЕ)Искусственный интеллект» и «Лукоморье». Молодой актер рассказал нам об участии в съемках и поделился последними новостями. Из видеоинтервью с 17-летним артистом вы узнаете: о его главной мечте на музыкальном поприще, отношении к ИИ и русской классике, поступлении в британский вуз, желании влюбиться и отпраздновать совершеннолетие на озере Комо.
В «Лукоморье» Кемстач играет Ивана Красилова: харизматичного шутника и мастера неприятностей. Вместе с главной героиней он попадает в мир сказок — однако не совсем такой, каким его описал Пушкин. Мы поинтересовались у актера, как он сам относится к русской классике и, в частности, к произведениям Александра Сергеевича.
«Я учился в российской школе, и естественно я знаю произведения Пушкина. Лукоморье, так скажем, это некая ветка „Руслана и Людмилы“. Мне всегда нравился Александра Сергеевич. Он пишет очень красивые произведения, поэтому я рад стать частью такого проекта и классики в целом. Это очень здорово, что мы снимаем сейчас фильмы по русским произведениям. И это круто, что наше поколение и поколение постарше смогут узнать и вспомнить, что у нас написано столько достойных сказок», — заявил Леон.
Второй фильм, в котором снимается Кемстач, это «(НЕ)Искусственный интеллект». В нем Леон играет 17-летнего студента-первокурсника Женю, который случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. В связи с этим мы спросили актера: как он относится к ИИ, прибегает ли к его помощи и считает ли современные технологии врагом человечества в обозримой перспективе. Ответ на этот вопрос смотрите ниже в прикрепленном видеоролике.
Обсудив съемки в кино, мы спросили у Леона про его музыкальную карьеру. В прошлом году у него вышел дебютный музыкальный альбом «Дневник любви», а этим летом артист выпустил клип, записанный с рэпером Konfuz, на песню «Как звучит любовь». Кемстач рассказал нам, какая у него главная мечта в качестве исполнителя.
«Успех — если меня буду знать не только благодаря кино, но и благодаря музыке. Для меня самое классное — отдача людей. Действительно, собрать концерт, большой концертный зал — это было бы круто. Если много людей знают твои песни и они подвергнуты огласке, то это очень здорово», — признался Леон.
В следующем году актеру исполнится 18 лет. Кемстач, как и полагается, планирует отметить наступление совершеннолетия. В беседе с нами он поделился мыслями на счет будущего торжества: как и где он хочет его провести. Также Леон рассказал в ролике ниже, как, возможно, изменится его жизнь в связи с переходом во взрослую лигу.
Помимо кино и музыки, Леон посвящает часть своего времени образованию. Этим летом он поступил на учебу в один из британских вузов Дубая. Актер окончил в ОАЭ школу, а теперь буде получать высшее образование.
«Мой учебный год еще не начался. В Дубае он стартует в конце сентября — начале октября. Поэтому уже совсем скоро я поеду на учебу и расскажу, как оно. В какое место я конкретно поступил, называть не хочу. Поступил в дубайский университет. Не хочется, чтобы кто-то знал, в каком месте я учусь. В школе было много ребят, которые специально переходили из-за меня, и это препятствовало моему учебному процессу. Со мной поступил мой лучший друг Саша. Мы будем учиться на одном факультете — бизнеса, менеджмента и маркетинга», — рассказал Кемстач.
Что касается личной жизни, то Леон пока не спешит вступать в отношения. Актер, окруженный вниманием тысяч фанаток, решил сосредоточиться на работе и учебе. Об этом он рассказал нам на видео.