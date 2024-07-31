«Я ношу ее лет 9-10»: Лукерья Ильяшенко назвала самую дорогую вещь в гардеробе

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о покупке парки от Yves Salomon за 400 тысяч рублей. Лукерья назвала самую дорогую вещь в гардеробе в беседе с сайтом «Страсти».

По словам актрисы, она предпочитает одеваться в магазинах от зарубежных производителей. Ильяшенко отдает предпочтение таким брендам как, Saint Laurent, R13. Также в ее гардеробе есть парка от Yves Salomon, стоимость которой 400 тысяч рублей. Актриса призналась, что давно купила вещь, но до сих ее носит и считает любимой.

«Наверное, самая крутая и дорогая вещь, которую я до сих пор ношу, — парка от Yves Salomon за 400 тысяч. Я ношу ее, наверное, лет 9-10! Она не выходит из моды. Конечно, ее уже надо подлатать, но эта парка — вещь на все времена», — высказалась Лукерья.

Также Ильяшенко рассказала, что любит винтажные вещи и имеет коллекцию старого меха. Актриса не скрывает, что тратит много денег на свой гардероб.

«Конечно, я себе покупала дорогие, брендовые вещи. Меня кто-то научил, что дорогими должны быть сумки и обувь. Еще у меня есть целая коллекция старого меха. Я не покупаю новый мех, потому что мне жалко животных. Если есть старая шуба, не сгнивать же ей на помойке. Я могу ее поносить (смеется)», — заявила актриса.

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