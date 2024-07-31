«Все актеры — немного мазохисты»: Лукерья Ильяшенко о съемках в кино, Владимире Машкове и отказе от светской жизни

В фильмографии Лукерьи Ильяшенко много крупных проектов. Она снималась в «Молодежке», «Сладкой жизни», «Налете» и работала не только с русскими режиссерами, но и зарубежными. При этом Лукерья никогда не мечтала об актерской карьере и признании.

Ильяшенко большую часть жизни посвятила балету и даже исполняла партию в «Щелкунчике». Балетное прошлое закалило характер Лукерьи: умение преодолевать трудности, травмы и на равных бороться с конкурентами помогло ей не только в жизни, но и в актерской карьере. Совсем скоро у Лукерьи состоится премьера фильма «Пираты галактики Барракуда». В новом проекте она не только исполнила главную роль, но и примерила на себя сразу два образа.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Лукерья вспомнила о балетном прошлом, рассказала о съемках с Владимиром Машковым и объяснила отказ от светских мероприятий.

В августе состоится премьера фильма «Пираты галактики Барракуда», в котором Вы примерили на себя 2 образа. Тяжело ли дались перевоплощения?

Нет, мне было совсем не тяжело, потому что я — профессиональная, опытная актриса. Сыграть учительницу, а потом комедийного инопланетянина, у которого даже текста нет, не так трудно. Наоборот, было весело! За меня всю работу сделал художественный департамент грима: мне приделали зубы, вставили линзы. Так я и стала инопланетянкой!

Каких персонажей Вам легче играть: положительных, отрицательных или комедийных?

Комедийные персонажи тоже могут быть отрицательными!

Мне всегда интереснее играть отрицательных героев, антагонистов. Положительный персонаж ограничен моралью, у него есть правила, он никогда не обидит и плохого слова не скажет. Злодеи ничем не ограничены, и от этого у него диапазон реакций гораздо шире. Они дают актеру абсолютную свободу, которой в жизни не бывает. Иногда прикольно в это поиграться, перевоплотиться в злодея и почувствовать бесконечную силу и власть.

В фильме «Пираты галактики Барракуда» много трюков. Вы сами их выполняли или доверились каскадерам?

У меня в фильме был один трюк, действительно, очень сложный. По сюжету, надо было выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Если бы было чуть пониже, я бы сама сделала трюк, но в данном случае доверилась каскадерам.

У вас есть какие-то ограничения на съемках кино? На что никогда не согласитесь?

Все зависит от проекта. Если там крутой сценарий, режиссер, то можно, наверное, все: и подстричься, и похудеть-потолстеть. Если это проходная история, то, конечно, я не готова меняться.

Как утверждают режиссеры, новинка кино понравится «любителям ностальгической фантастики». Не боитесь сравнений с культовым фильмом «Гостья из будущего»?

Если «Пиратов галактики Барракуда» начнут сравнивать с культовым фильмом «Гостья из будущего», будет очень круто! Тяжело замахиваться на уровень драматургии советского фильма. Это гениальная картина, абсолютно легендарная. Дай Бог, чтобы нас сравнивали!