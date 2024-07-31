«Все актеры — немного мазохисты»: Лукерья Ильяшенко о съемках в кино, Владимире Машкове и отказе от светской жизни
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В фильмографии Лукерьи Ильяшенко много крупных проектов. Она снималась в «Молодежке», «Сладкой жизни», «Налете» и работала не только с русскими режиссерами, но и зарубежными. При этом Лукерья никогда не мечтала об актерской карьере и признании.
Ильяшенко большую часть жизни посвятила балету и даже исполняла партию в «Щелкунчике». Балетное прошлое закалило характер Лукерьи: умение преодолевать трудности, травмы и на равных бороться с конкурентами помогло ей не только в жизни, но и в актерской карьере. Совсем скоро у Лукерьи состоится премьера фильма «Пираты галактики Барракуда». В новом проекте она не только исполнила главную роль, но и примерила на себя сразу два образа.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Лукерья вспомнила о балетном прошлом, рассказала о съемках с Владимиром Машковым и объяснила отказ от светских мероприятий.
В августе состоится премьера фильма «Пираты галактики Барракуда», в котором Вы примерили на себя 2 образа. Тяжело ли дались перевоплощения?
Нет, мне было совсем не тяжело, потому что я — профессиональная, опытная актриса. Сыграть учительницу, а потом комедийного инопланетянина, у которого даже текста нет, не так трудно. Наоборот, было весело! За меня всю работу сделал художественный департамент грима: мне приделали зубы, вставили линзы. Так я и стала инопланетянкой!
Каких персонажей Вам легче играть: положительных, отрицательных или комедийных?
Комедийные персонажи тоже могут быть отрицательными!
Мне всегда интереснее играть отрицательных героев, антагонистов. Положительный персонаж ограничен моралью, у него есть правила, он никогда не обидит и плохого слова не скажет. Злодеи ничем не ограничены, и от этого у него диапазон реакций гораздо шире. Они дают актеру абсолютную свободу, которой в жизни не бывает. Иногда прикольно в это поиграться, перевоплотиться в злодея и почувствовать бесконечную силу и власть.
В фильме «Пираты галактики Барракуда» много трюков. Вы сами их выполняли или доверились каскадерам?
У меня в фильме был один трюк, действительно, очень сложный. По сюжету, надо было выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Если бы было чуть пониже, я бы сама сделала трюк, но в данном случае доверилась каскадерам.
У вас есть какие-то ограничения на съемках кино? На что никогда не согласитесь?
Все зависит от проекта. Если там крутой сценарий, режиссер, то можно, наверное, все: и подстричься, и похудеть-потолстеть. Если это проходная история, то, конечно, я не готова меняться.
Как утверждают режиссеры, новинка кино понравится «любителям ностальгической фантастики». Не боитесь сравнений с культовым фильмом «Гостья из будущего»?
Если «Пиратов галактики Барракуда» начнут сравнивать с культовым фильмом «Гостья из будущего», будет очень круто! Тяжело замахиваться на уровень драматургии советского фильма. Это гениальная картина, абсолютно легендарная. Дай Бог, чтобы нас сравнивали!
В 2021 году Вы сказали: «Если бы не нужда зарабатывать деньги, я бы была более избирательнее в проектах». Изменился ли Ваш подход к работе?
Деньги по-прежнему нужно зарабатывать (смеется). Конечно, я становлюсь избирательнее. Я уже не беру того, что брала 3 года назад.
С кем из режиссеров хотелось бы поработать?
Тим Бертон — у меня ничего не меняется. Из наших режиссеров могу выделить Юрия Быкова, Вадима Перельмана. Я с Перельманом уже работала, но с удовольствием повторила бы этот опыт.
Вы снимались в детективном сериале «Налет» вместе с Владимиром Машковым, которого Юлия Пересильд назвала «опасным партнером». А какие впечатления от съемок с Машковым остались у Вас?
Машков — самый лучший партнер, который у меня был. Он очень трепетно относится к партнеру. Игра — это всегда взаимодействие двух людей, это всегда реакции. Грубо говоря, есть два актера, которые произносят текст и провоцируют друг друга на эмоции.
Владимир Львович — тот актер, который всегда подыграет, даст на что-то отреагировать, всегда поможет! Он очень крутой партнер, большой профессионал. Если где-то не дописана сцена, Машков сам будет ее переписывать.
Еще могу выделить Сергея Безрукова. Он — большой мастер, великий артист. Он понимает, что партнер, который с ним в одном кадре, тоже должен быть хорош. Многие артисты этого не осознают. Зачастую происходит театр одного актера, и сцена не складывается. Безруков поможет, подскажет, расскажет, похвалит. Вселит в тебя такую уверенность, что ты подумаешь: «Вау! Классно получилось!».
Вы как-то сказали, что актер должен быть психологически стабильным, но эмоционально подвижным. Как считаете, нужно ли актерам, выкладывающимся на съемках и примеряющим разные роли, посещать психолога?
Считаю, что нет. Все, конечно, работают по-разному. Я разделяю себя как человека и актрису. Я же не стала другой из-за роли в кино. Мне сделали грим, дали костюм, и моя задача — сыграть какого-то персонажа.
Если актер не может отделить себя от персонажа, то тут, наверное, нужен не психолог, а психиатр. При наличии нужных скиллов психолог не требуется. Это же работа: ты примерил платье, снял его и пошел дальше. Но это лично мое мнение!
Съемки какого проекта для Вас стали самыми тяжелыми и почему?
Самый сложный проект — спин-офф «Ходячих мертвецов». Это мой первый и пока единственный международный проект с большими звездами. Мне приходилось играть на английском, а петь на французском. Это все тяжело и требует большой подготовки. Плюс, я была единственным русскоговорящим человеком на площадке. Мы снимали в Париже, и большинство коллег было французами. Это самый сложный проект, но самый любимый! Я горжусь им больше всего!
Был ли у Вас творческий кризис? Задумывались ли о том, чтобы уйти из кино?
Я думаю, у каждого артиста был творческий кризис в связи с тем, что мало проектов. Все актеры — немного мазохисты (смеется). Когда у нас подряд много смен, мы работаем в режиме супергероя, умираем на площадке за дело, за идею. А потом, когда это все заканчивается и можно ничего не делать, начинается депрессия: «Я нигде не снимаюсь, меня больше никуда не возьмут!». Вот тут можно подумать, чтобы уйти из профессии, но я всерьез никогда не размышляла об этом. Надо тренировать терпение.
У Вас было тяжелое детство. Могли ли представить, что станете успешной, востребованной актрисой?
Нет, я не могла представить, что стану актрисой. У меня не было таких запросов во вселенную. Я понимала, что упорная работа дает плоды. Это вопрос, сколько усилий ты применяешь!
Вы много лет занимались балетом. Мешает ли Вам балетная подготовка в кино или, наоборот, помогает?
Я — бывшая балерина. Сейчас занимаюсь балетом, чтобы поддерживать себя в форме. Как мне помог балет? У меня были два танцевальных проекта. Например, «Танцы насмерть». Там требовалась хореографическая подготовка.
В одном интервью Вы сказали, что балетная школа сформировало «жертвенное самосознание». Какие еще последствия остались от балета?
Балет закаляет характер, закаляет волю. Я рада, что в моей жизни была эта школа. Я знаю, что такое тяжело и упорно трудиться. Я искренне считаю, что в основе любого предприятия лежит тяжелый труд.
Существует стереотип, что балерины устраивают друг другу козни, насыпают стекла в пуанты, чтобы устранить конкурентку. Сталкивались ли Вы с чем-то подобным?
Я не сталкивалась, но, говорят, что такое существует. Я уже очень далека от балета. Мне кажется, что в современном мире можно как-то поизощреннее насолить сопернику.
Вы считаетесь одной из самых стильных актрис России. Что Вам ближе: зарубежные бренды или отечественные?
У меня есть любимые бренды Saint Laurent, R13. Пока я не переориентировалась на наших дизайнеров. Я всегда любила винтаж, секонд-хенды. Мне нравятся винтажные ветровки, платья, шубы. У меня целая коллекция старого меха. Я не покупаю новый мех, потому что мне жалко животных. Если есть старая шуба, не сгнивать же ей на помойке. Я могу ее поносить (смеется).
Конечно, я себе покупала дорогие, брендовые вещи. Меня кто-то научил, что дорогими должны быть сумки и обувь.
Какая покупка стала самой дорогой и в то же время самой любимой?
Наверное, самая крутая и дорогая вещь, которую я до сих пор ношу, — парка от Yves Salomon за 400 тысяч. Я ношу ее, наверное, лет 9-10! Она не выходит из моды. Конечно, ее уже надо подлатать, но эта парка — вещь на все времена.
Хотелось бы себе составить гардероб, который не будет выходить из моды.
А Вам хотелось бы поработать со стилистом?
У меня был стилист. Она разбирала мой гардероб, составляла образы, одевала на мероприятия, но сейчас я на них особо не хожу.
А с чем связан отказ от мероприятий: это принципиальная позиция или времени не хватает?
Я не очень понимаю суть мероприятий. Если есть какие-то отраслевые мероприятия, связанные с киноиндустрией, то это, конечно, другое дело. Недавно была премия АПКиТ, и я вручала награду за лучший сериал. Такие мероприятия я посещаю: это профессиональное сообщество, хочется со всеми увидеться.
А так, чтобы просто ходить тусоваться и мелькать в светских отчетах, — это не мое! Говорят, что это полезно для карьеры, но я не согласна с таким мнением. Ну мелькаешь ты в светской хронике, и что? Это никак не прибавляет тебе работы и не делает тебя хорошим артистом!