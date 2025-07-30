«Предательство для меня неприемлемо»: Авраам Руссо о семье, новых песнях и скандалах
© Фото из личного архива семьи
Певец Авраам Руссо полюбился миллионам поклонников хитами «Знаю», «Обручальная», «Просто любить тебя». Его красивый голос и восточная внешность до сих пор сводят с ума женщин не только в России, но и в других странах. Несмотря на это, артист много лет является примерным семьянином и умеет разделять сцену и личную жизнь.
Авраам Руссо – человек, чья судьба могла бы стать основой для драматического фильма. Он пережил головокружительный взлет, страшное покушение, боролся за жизнь и победил.
Впервые за долгое время артист согласился рассказать о творчестве, отношениях к звездным коллегам и семье, которая стала его опорой. Общается ли он с Кристиной Орбакайте? Где сейчас живет артист и его семья? Правда ли, что он умеет определять болезни и даже может изгонять бесов? Читайте в интервью на сайте «Страсти».
Здравствуйте, Авраам. Расскажите, над чем сейчас работаете и чем готовы порадовать поклонников?
Сейчас я работаю над несколькими новыми песнями — это совершенно свежие композиции. Кроме того, есть треки, которые я записывал раньше, но по каким-то причинам они остались незавершенными или были забыты. Сейчас я их полностью перерабатываю. Задумываюсь над фитами, открыт к сотрудничеству. Провожу большую, можно сказать, грандиозную работу. Есть и такие песни, которые я хотел выпустить раньше, но не получалось — пробовал разные аранжировки, но что-то не складывалось, и приходилось откладывать их до лучших времен.
Плюс постоянные концерты, гастроли — времени даже на минуту передохнуть почти нет!
У вас много песен на разных языках, чем объясняется такое разнообразие? Какие из них любимые?
Каждый язык по-своему находит отклик в сердцах слушателей. Владение разными языками — это большой плюс для артиста. Не каждый исполнитель может петь на нескольких языках, потому что просто их не знает. А у меня есть этот богатый лингвистический багаж, и он дает мне такую возможность. В этом, собственно, и весь секрет. Что касается любимых песен — сложно выделить одну. Каждая композиция несет свою энергетику, и все они для меня особенные.
Поклонники очень любят песни, записанные в дуэте с Кристиной Орбакайте. Какие у вас сложились отношения и общаетесь ли вы сейчас?
Творческие союзы всегда приносят свой результат. Если песня становится хитом — это уже успех. А вот сами отношения бывают разными: иногда кратковременными, иногда долгими — как сложится. У нас был взаимовыгодный творческий союз. Мы сделали то, что хотели, песни стали хитами, и до сих пор их любят. А что касается личного общения — Кристина живет своей жизнью, я своей. Дай Бог ей здоровья и счастья. Мы выполнили свою творческую миссию, а остальное — уже история.
Говорили, что в Дубае Кристина Орбакайте не стала выходить с вами на сцену. Как думаете, почему?
Нет, это неправда. Просто кто-то запустил неверную информацию.
Готовы ли вы снова выступать с Орбакайте, если она к вам обратится?
Сейчас сложно сказать. Если поступит предложение – рассмотрю его сугубо прагматично.
Правда ли, что во время сотрудничества с Орбакайте у вас могли быть романтические отношения? Что вас остановило? Пугачева была против?
Знаете, в творческой среде всегда много домыслов. Кристина — потрясающая исполнительница и профессионал, мы создали отличные хиты вместе. Что касается личной жизни — у каждого свой путь.
Алла Борисовна, как любая мать, конечно, переживала за дочь — это естественно. Но романтических отношений у нас не было.
Как считаете, почему Алла Пугачева уехала из России? На нее так повлиял муж-иноагент?
Это ее личное решение. Алла Борисовна — легенда. Что касается ее мужа – значит он выбрал для себя именно такой путь. Я не хочу комментировать эту ситуацию, ведь я не знаю ее обстоятельств.
Как относитесь к артистам, которые уехали из России и выступают с критикой страны?
Каждый человек свободен в своем выборе. Что касается меня — я благодарен стране и народу, которые меня приняли. Предательство для меня неприемлемо. У каждого своя жизнь, но у меня есть моя истина быть благодарным. Я остаюсь верен своим принципам: если весь мир против истины, я против мира. Но обсуждать решения других — не в моих правилах. У каждого свой путь.
С кем мечтали бы спеть дуэтом?
Ни с кем, нет такой мечты. Делаю так, как чувствует моя душа.
Есть ли необычные пункты в вашем райдере?
Нет, ничего особенного.
Общаетесь ли вы с Виктором Дробышем? Осталась ли обида на него?
Обид у меня нет, надеюсь, что у него тоже. Виктор — прекрасный человек, который умеет дружить. Он блестящий композитор, сделал потрясающую карьеру, достиг всего, чего можно и нельзя. Молодец, дай Бог ему здоровья. Успешный человек — это всегда о чем-то говорит. И Виктор Дробыш —как раз такой случай.
Какое у вас сейчас отношение к Иосифу Пригожину? Смогли бы вы снова сотрудничать?
Пожалуйста, почему нет. Он, безусловно, талантливый продюсер, способный на многое. Я желаю только добра и процветания. Я готов рассматривать любые предложения о сотрудничестве, но только на честных условиях, кто бы это ни был. Чтобы все договоренности выполнялись, а слова не расходились с делом, и чтобы был обоюдный интерес.
Вы рассказывали, что однажды вам пришлось убежать из ресторана во время выступления? Что тогда случилось?
Это полная чепуха, я не понимаю откуда они берут это, я такое никому не говорил. Да и я не припоминаю ничего подобного, чтобы откуда-то сбегал. Да и зачем мне убегать? Если уж куда-то пришел —значит, дело сделаю до конца.
В интервью вы признались, что считаете себя русским. Когда и почему к вам пришло это осознание?
Знаете, это не так важно, что я там считаю. Главное — как люди меня воспринимают.
Некоторые СМИ до сих пор пишут, что вы живете в США, но выступаете в России. Расскажите, где находитесь большую часть жизни? А где ваша семья?
Не от большого ума они это пишут. Я уже много лет живу и работаю здесь, в России. Моя ситуация совершенно не похожа на тех, кто массово уехал, не нужно путать. Очередные «сенсационные» выдумки. Я человек слова и остаюсь там, где меня ждут мои зрители.
То что касается моей семьи, это личное. Моя семья живет в США, я не скрываю этого. Но она изначально там и жила, так сложилась моя жизнь, судьба свела с Морелой (жена Авраама Руссо, – прим. ред.), мы создали прекрасных дочек, которые родились там, выросли в другой культуре. Нельзя же насильно тащить их через океан.
Вся моя семья любит Россию, с уважением относится к этой стране, у нас тут друзья, близкие, дочки часто прилетают сюда, и я им с удовольствием показываю эту прекрасную страну, они уже были во многих городах.
Вы много лет счастливы с женой. Раскройте секрет крепкого брака?
Крепкий брак — это прежде всего верность. Не просто физическая, а верность своим словам и обещаниям. Предательство в любом деле, в любом союзе — это конец. Теряешь уважение, теряешь любовь, теряешь отношения. Поэтому надо всегда помнить: раз уж выбрал человека — будь хозяином своему слову. Брак — это когда двое становятся одним целым. Нельзя жить только для себя — нужно делить жизнь с тем, кого выбрал. И если уж решил создать семью, будь готов идти до конца. Особенно когда появляются дети. Это святое. Я не позволю, чтобы мои дети называли кого-то другого отцом, так же, как и сам не стану чужим детям заменять родного родителя.
Прежде чем связать жизнь с человеком, нужно все сто раз обдумать. Брак — не игрушка, его нельзя примерять и бросать. Это решение на всю жизнь. И если ты его принял — будь готов отвечать за свой выбор каждый день. У каждого своя формула счастливого брака, но одно точно — он требует работы, терпения и железной воли. Без этого никак.
У вас две дочери, хотели бы сына? И как вам живется в женском обществе, есть ли минусы?
Как Бог даст. Детей могут рожать все, но ведь надо думать об их будущем, о воспитании. Это не просто и очень серьезно. Однако, если появится еще один ребенок, я буду хорошим отцом.
Прекрасно живется в женском обществе, я люблю своих девочек, берегу их и забочусь о них.
Правда ли, что вы строгий в отношениях с женой? Как это проявляется? Ревнуете?
Если скажу нет, то совру. Не ревнуют только мертвые. Ревность– естественное чувство. Здесь всё зависит от женщины, она должна сделать так, чтобы мужу не приходилось ревновать. Ведь некоторые поступают наоборот– стремятся, чтобы мужчины ревновали. Это плохо. Я разумный человек, и моя ревность остается в разумных пределах. Я себя контролирую и счастлив, что вторая половина никогда не дает повода для ревности.
А жена ревнует вас к поклонницам?
У нас взаимное уважение. Моя супруга умная женщина — понимает: сцена есть сцена, а дом есть дом. Главное — не переступать грань, и у нас с этим порядок. Любовь и признание поклонников вдохновляют меня жить и творить.
Вы участвовали в шоу «Прямой эфир», где говорили о том, что жена хотела отобрать дом в Америке. Тогда СМИ писали о разводе, но в итоге вы помирились. Эта история действительно была между вами? И как вам удалось договориться?
Это все ерунда. Все что было тогда – эмоции, с которыми мы научились совладать. Я сам добровольно переоформил имущество на ее имя — никаких споров не было и нет. Ей это не нужно, мне тем более. Крепкий брак строится не на деньгах. Если женишься и сразу думаешь: «А как мы будем делить имущество при разводе?» — тогда вообще не женись. Я дал слово — и держу его. Перед Богом и перед собой. Пока я жив — мое слово нерушимо.
Вы увлекаетесь нетрадиционной медициной. Лечили себя или других? Или определяли болезни?
Я пять лет серьезно изучал и усвоил нетрадиционные методы диагностики – по ногтям и языку могу определить болезнь и отсканировать с абсолютной точностью. Это не шарлатанство, а реально работающая методика, которую я освоил в совершенстве. Но хочу подчеркнуть: хотя диагностировать я могу, лечить – это уже к официальным врачам. Всегда советую людям после моей диагностики идти к специалистам с медицинским образованием.
Помимо сцены и медицины, у меня есть еще одно важное предназначение – я духовный наставник и практикующий экзорцист. Многие могут усомниться, но я действительно имею дар изгнания бесов.
В интервью вы назвали себя «шмоточником». Много тратите денег на одежду?
Да, периодически приходится вкладываться. Я не ношу дешевое — всё, что шью, делаю из дорогих материалов. Натуральная кожа: крокодил, змея — это бешеные деньги. Но это не просто траты — это инвестиция в образ. Я живу не богато, как говорят, а правильно. Чтобы мой стиль соответствовал сцене, на которой я выступаю. Клипы, выступления — всё должно быть на уровне.
Не можем не затронуть тему о страшном покушении на вас, которое произошло в 2006 году. Обвиняемый Тархан Эльдукаев хочет отправиться на СВО и даже готов взять родственников туда. Что думаете по этому поводу?
Во-первых, ситуация не так проста. Это серьезные вопросы, и решать их должны компетентные органы — прокуратура, Следственный комитет. Во-вторых, я не хочу обсуждать этих людей. Желаю всем здоровья и добра.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас является страстью?
Страсть — это огонь. Может согреть, а может и спалить дотла. В моей жизни было всякое: и творческая страсть к сцене, которая вела вперед, и те страсти, что пытались сбить с пути. С последними — бороться надо. Не зря ведь в православии «страсти» — это то, что губит душу. Но если ваша «страсть» — о любви, творчестве, деле всей жизни... Тогда другое дело. Такая страсть окрыляет. Я, например, до сих пор как влюбленный выхожу на сцену — и зрители это чувствуют.