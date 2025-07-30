«Предательство для меня неприемлемо»: Авраам Руссо о семье, новых песнях и скандалах

Певец Авраам Руссо полюбился миллионам поклонников хитами «Знаю», «Обручальная», «Просто любить тебя». Его красивый голос и восточная внешность до сих пор сводят с ума женщин не только в России, но и в других странах. Несмотря на это, артист много лет является примерным семьянином и умеет разделять сцену и личную жизнь.

Авраам Руссо – человек, чья судьба могла бы стать основой для драматического фильма. Он пережил головокружительный взлет, страшное покушение, боролся за жизнь и победил.

Впервые за долгое время артист согласился рассказать о творчестве, отношениях к звездным коллегам и семье, которая стала его опорой. Общается ли он с Кристиной Орбакайте? Где сейчас живет артист и его семья? Правда ли, что он умеет определять болезни и даже может изгонять бесов? Читайте в интервью на сайте «Страсти».

Здравствуйте, Авраам. Расскажите, над чем сейчас работаете и чем готовы порадовать поклонников?

Сейчас я работаю над несколькими новыми песнями — это совершенно свежие композиции. Кроме того, есть треки, которые я записывал раньше, но по каким-то причинам они остались незавершенными или были забыты. Сейчас я их полностью перерабатываю. Задумываюсь над фитами, открыт к сотрудничеству. Провожу большую, можно сказать, грандиозную работу. Есть и такие песни, которые я хотел выпустить раньше, но не получалось — пробовал разные аранжировки, но что-то не складывалось, и приходилось откладывать их до лучших времен.

Плюс постоянные концерты, гастроли — времени даже на минуту передохнуть почти нет!

У вас много песен на разных языках, чем объясняется такое разнообразие? Какие из них любимые?

Каждый язык по-своему находит отклик в сердцах слушателей. Владение разными языками — это большой плюс для артиста. Не каждый исполнитель может петь на нескольких языках, потому что просто их не знает. А у меня есть этот богатый лингвистический багаж, и он дает мне такую возможность. В этом, собственно, и весь секрет. Что касается любимых песен — сложно выделить одну. Каждая композиция несет свою энергетику, и все они для меня особенные.

Поклонники очень любят песни, записанные в дуэте с Кристиной Орбакайте. Какие у вас сложились отношения и общаетесь ли вы сейчас?

Творческие союзы всегда приносят свой результат. Если песня становится хитом — это уже успех. А вот сами отношения бывают разными: иногда кратковременными, иногда долгими — как сложится. У нас был взаимовыгодный творческий союз. Мы сделали то, что хотели, песни стали хитами, и до сих пор их любят. А что касается личного общения — Кристина живет своей жизнью, я своей. Дай Бог ей здоровья и счастья. Мы выполнили свою творческую миссию, а остальное — уже история.

Говорили, что в Дубае Кристина Орбакайте не стала выходить с вами на сцену. Как думаете, почему?

Нет, это неправда. Просто кто-то запустил неверную информацию.

Готовы ли вы снова выступать с Орбакайте, если она к вам обратится?

Сейчас сложно сказать. Если поступит предложение – рассмотрю его сугубо прагматично.

Правда ли, что во время сотрудничества с Орбакайте у вас могли быть романтические отношения? Что вас остановило? Пугачева была против?

Знаете, в творческой среде всегда много домыслов. Кристина — потрясающая исполнительница и профессионал, мы создали отличные хиты вместе. Что касается личной жизни — у каждого свой путь.

Алла Борисовна, как любая мать, конечно, переживала за дочь — это естественно. Но романтических отношений у нас не было.

Как считаете, почему Алла Пугачева уехала из России? На нее так повлиял муж-иноагент?

Это ее личное решение. Алла Борисовна — легенда. Что касается ее мужа – значит он выбрал для себя именно такой путь. Я не хочу комментировать эту ситуацию, ведь я не знаю ее обстоятельств.

Как относитесь к артистам, которые уехали из России и выступают с критикой страны?

Каждый человек свободен в своем выборе. Что касается меня — я благодарен стране и народу, которые меня приняли. Предательство для меня неприемлемо. У каждого своя жизнь, но у меня есть моя истина быть благодарным. Я остаюсь верен своим принципам: если весь мир против истины, я против мира. Но обсуждать решения других — не в моих правилах. У каждого свой путь.