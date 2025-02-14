«План пошел в другую сторону»: Бузова призналась, что не находится в отношениях и не может стать матерью

Певица Ольга Бузова рассказала, что ее план стать матерью пошел в другую сторону. Сейчас артистка не состоит в отношениях, хотя готова создать семью и родить.

Личным Ольга поделилась с журналистами на Празднике для всех влюблённых МУЗ-ТВ в Государственном Кремлёвском Дворце. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я хочу, чувствую, что готова к большой любви, стать мамой, сыграть главную женскую роль в жизни. Но дети – это не план. Ты не можешь это запланировать, можешь этого хотеть, желать, ждать, надеяться, верить, внутренне понимать, что ты этого не боишься, что ты знаешь, как свою жизнь организовать. Но как вы видите, план пошел немножко в другую сторону. Сейчас я полностью сосредоточена на карьере», - рассказала звезда.

Вместе с тем Бузова призналась: есть время на все, но нет отношений.

«Есть время, желание, готовность. Я готова выйти замуж, я готова создать семью. Я хочу этого, но я не знаю, как это, что это, в моей жизни никогда этого не было. Я никогда не была беременна… Я вижу своих подруг, коллег, понимаю, что люди справляются, это нестрашно, всему можно научиться… На сегодняшний момент я не нахожусь в отношениях», - заключила артистка.