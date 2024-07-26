«Я могу назвать двух человек»: финалист «Comedy Баттл» Городницкий считает Харламова и Щербакова лучшими комиками

Российский комик Евгений Городницкий дважды становился финалистом шоу на ТНТ «Comedy Баттл». При этом молодой человек не спешит заносить себя в список лучших юмористов страны. На первое место он поставил своих коллег по цеху.

В беседе с сайтом «Страсти» Городницкий назвал, по его мнению, первых среди всей плеяды русских комиков на данный момент. При этом Евгений считает их не только самым лучшими в своем деле, но и вообще смешными людьми в обычной жизни. Так, квнщик выделил участника Comedy Club Гарика Харламова и известного стендапера Алексея Щербакова.

«Я могу назвать двух человек, и я их считаю очень смешными людьми, а не просто комиками. Они смешные изначально: Гарик Харламов и Алексей Щербаков», — заявил Городницкий.

Полное интервью с комиком и участником Клуба веселых и находчивых вы можете прочитать по этой ссылке.