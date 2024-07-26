«Вы многое обо мне не знаете»: Евгений Городницкий рассказал о творческом пути и быте самого высокого комика РФ

Легко привлечь внимание аудитории необычным внешним видом, но тяжело потом его удержать, не имея козыря в рукаве. На одном образе далеко не уехать, должно быть что-то еще. Стендапер Евгений Городницкий обладает и необычным внешним видом, и самоиронией, тем самым козырем, который демонстрирует в нужный момент. Молодой человек ростом 2 метра 20 сантиметров сначала покорил зрителей и жюри КВН, а потом уже и на проекте «Comedy Баттл».

В последнем, к слову, Евгений завоевал внимание не только обычных россиян, но и коллег по цеху. Своим любимым комиком Городницкого называет стендапер и актер Андрей Бебуришвили. Вне проекта «Comedy Баттл» комик часто пересекался с певицей Ольгой Бузовой, актрисой Мариной Кравец и звездой российского стендапа Алексеем Щербаковым. Снимался бывший квнщик и в кино.

Но то, что может приносить плоды на сцене и съемочной площадке, далеко не всегда полезно и удобно в обычной жизни. Так, самый высокий комик страны на восторги публики по поводу роста немного злится. Неудобства в общественных транспортах, проблема с покупкой обуви — лишь малая часть.

Еще у молодого человека проблемы со зрением — в детстве он ослеп на правый глаз из-за врачебной ошибки. Но Евгений никогда не унывает, предпочитает шутить и дарить людям улыбки.

Сейчас стендапер, как он сам выразился, находится в «режиме паузы». Сайт «Страсти» решил воспользоваться удобным моментом и узнал у Евгения, сколько денег приносят выступления на сцене, какие самые запоминающиеся случаи происходили в его карьере, а также занято ли сердце одного из самых ярких комиков нашей страны.

— Как вы пришли в юмор, с чего начался ваш путь?

«Я, как и многие люди занимающиеся юмором в нашей стране, начал с КВН. Занимаюсь еще со школы с 2008 года»

— С какими трудностями вы столкнулись, начиная карьеру комика?

«Ну, поскольку я учился в школе, то больше всего страдала учеба. Особенно в старшей школе. То, что я сдал ЕГЭ — это просто счастливое стечение обстоятельств»

— Как ваши родители отнеслись к тому, что вы хотите быть комиком?

«Родители серьезно к этому не относились. Они, как и большинство родителей, хотели, чтобы я получил хорошее образование и стал самым лучшим в мире менеджером. У них была позиция: «Ну занимается и пускай. Сейчас побалуется и все».

— Чем обусловлен ваш большой рост? Он мешал, помогал или вообще никак не отражался на жизни, известности? Возникают ли трудности с передвижением на метро, в лифте?

«Мой рост, зрение и вообще мое здоровье — это генетическое заболевание Синдром Марфана. Я всегда был выше, чем другие дети, но, наверное, в классе 9-10 я резко вымахал. Ну я, конечно, к себе привлекаю внимание с такими габаритами, меня это не смущает, но сразу скажу — это неудобно! Когда люди говорят "какой классный рост", я начинаю даже немного злиться. Все виды транспорта идут на хрен, неудобно абсолютно везде, но я уже привык»

— Тяжело ли людям с большим ростом искать одежду и обувь? Или во времена интернета это не составляет никакого труда?

«Тяжеловато именно с обувью. Одежду найти легко, и плюс я ношу оверсайзные вещи, и поэтому мне проще. А вот с обувью — сильные проблемы. Недавно в моем любимом магазине закончились размеры, и пришлось заказывать из недружественной страны»