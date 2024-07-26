«Вы многое обо мне не знаете»: Евгений Городницкий рассказал о творческом пути и быте самого высокого комика РФ
© Личный архив Евгения Городницкого
Легко привлечь внимание аудитории необычным внешним видом, но тяжело потом его удержать, не имея козыря в рукаве. На одном образе далеко не уехать, должно быть что-то еще. Стендапер Евгений Городницкий обладает и необычным внешним видом, и самоиронией, тем самым козырем, который демонстрирует в нужный момент. Молодой человек ростом 2 метра 20 сантиметров сначала покорил зрителей и жюри КВН, а потом уже и на проекте «Comedy Баттл».
В последнем, к слову, Евгений завоевал внимание не только обычных россиян, но и коллег по цеху. Своим любимым комиком Городницкого называет стендапер и актер Андрей Бебуришвили. Вне проекта «Comedy Баттл» комик часто пересекался с певицей Ольгой Бузовой, актрисой Мариной Кравец и звездой российского стендапа Алексеем Щербаковым. Снимался бывший квнщик и в кино.
Но то, что может приносить плоды на сцене и съемочной площадке, далеко не всегда полезно и удобно в обычной жизни. Так, самый высокий комик страны на восторги публики по поводу роста немного злится. Неудобства в общественных транспортах, проблема с покупкой обуви — лишь малая часть.
Еще у молодого человека проблемы со зрением — в детстве он ослеп на правый глаз из-за врачебной ошибки. Но Евгений никогда не унывает, предпочитает шутить и дарить людям улыбки.
Сейчас стендапер, как он сам выразился, находится в «режиме паузы». Сайт «Страсти» решил воспользоваться удобным моментом и узнал у Евгения, сколько денег приносят выступления на сцене, какие самые запоминающиеся случаи происходили в его карьере, а также занято ли сердце одного из самых ярких комиков нашей страны.
— Как вы пришли в юмор, с чего начался ваш путь?
«Я, как и многие люди занимающиеся юмором в нашей стране, начал с КВН. Занимаюсь еще со школы с 2008 года»
— С какими трудностями вы столкнулись, начиная карьеру комика?
«Ну, поскольку я учился в школе, то больше всего страдала учеба. Особенно в старшей школе. То, что я сдал ЕГЭ — это просто счастливое стечение обстоятельств»
— Как ваши родители отнеслись к тому, что вы хотите быть комиком?
«Родители серьезно к этому не относились. Они, как и большинство родителей, хотели, чтобы я получил хорошее образование и стал самым лучшим в мире менеджером. У них была позиция: «Ну занимается и пускай. Сейчас побалуется и все».
— Чем обусловлен ваш большой рост? Он мешал, помогал или вообще никак не отражался на жизни, известности? Возникают ли трудности с передвижением на метро, в лифте?
«Мой рост, зрение и вообще мое здоровье — это генетическое заболевание Синдром Марфана. Я всегда был выше, чем другие дети, но, наверное, в классе 9-10 я резко вымахал. Ну я, конечно, к себе привлекаю внимание с такими габаритами, меня это не смущает, но сразу скажу — это неудобно! Когда люди говорят "какой классный рост", я начинаю даже немного злиться. Все виды транспорта идут на хрен, неудобно абсолютно везде, но я уже привык»
— Тяжело ли людям с большим ростом искать одежду и обувь? Или во времена интернета это не составляет никакого труда?
«Тяжеловато именно с обувью. Одежду найти легко, и плюс я ношу оверсайзные вещи, и поэтому мне проще. А вот с обувью — сильные проблемы. Недавно в моем любимом магазине закончились размеры, и пришлось заказывать из недружественной страны»
— Как произошло, что вы перестали видеть правым глазом? Тяжело ли теперь выступать, заниматься бытовыми делами?
«Перестал я им видеть из-за врачебной ошибки. Мне сделали операцию в клинике города Хабаровска. Она прошла успешно, я начал видеть правым глазом как нормальный человек. Мама аж плакала от счастья, когда я на соседнем здании смог прочитать надпись на баннере. Но счастье продлилось недолго, и через несколько месяцев у меня перестало видеть пол глаза. Я тогда отдыхал на море и подумал, что это из-за солнца. Мы приехали опять в эту клинику, и нам сказали, что ничего страшного, и можно приехать через полгода. Мы приехали через полгода, и глаз уже не видел вообще, на что врач сказал: "А чего вы раньше не приехали? У него отслойка сетчатки, он этим глазом больше видеть не будет". Я уже спокойно к этому отношусь. В жизни это особо не мешает, но ко мне не со всех сторон можно подходить, помните, что у меня, как у КамЗА, есть слепая зона»
— Кто, по вашему мнению, сейчас артист номер 1 на стендап сцене? Или же самый лучший комик в стране?
«Я могу назвать двух человек, и я их считаю очень смешными людьми, а не просто комиками. Они смешные изначально: Гарик Харламов и Алексей Щербаков»
— Быстро ли устаревают шутки, как часто приходится писать материал для выступлений?
«Вообще писать нужно постоянно, но я этим, к сожалению, не промышляю, я пока в режиме паузы, ну это касательно стендапа. Это просто занимает много времени, которого у меня сейчас нет»
- Как вы их придумываете? На ходу или нужна особая атмосфера?
«Ну, вообще на ходу, в такси, пока сижу в баре, мою посуду дома, чаще всего это не целенаправленно. Это не так, что сел и сиди-пиши, пока не напишешь — из-за стола не встанешь»
— Назовите три основных черты характера или критерия, которыми должен обладать стендапер или комик.
«Не должно быть стеснения и зажатости, но это в целом для любого человека, выступающего на сцене, многие зрители как будто боятся. Насмотренность и начитанность, чем больше ты смотрел или читал, тем больше ты можешь привести примеров и украсить свое выступление какими-то речевыми оборотами. И третий - это красота. Если вы некрасивый, то у вас ничего не получится»
— Кто из судей шоу «Comedy Баттл» вас поддерживал больше всего? Может быть, с кем-нибудь их них вы поддерживаете приятельские отношения?
«Ну прям дружбы с кем-то из у меня нет. Но могу. Вне проекта я частенько пересекаюсь с Олей Бузовой, Мариной Кравец и Лешей Щербаковым. После выступления в «Баттле», когда меня протащил Андрей Бебуришвили, я ему написал и поблагодарил, он ответил, что я его любимый комик. Ну или я где-то приукрасил»
— Павел Воля, будучи ведущим шоу «Comedy Баттл», раздавал советы участникам за сценой, делился личным опытом или же никак не вмешивался в процесс?
«Мы с ним особо не контактировали, но в начале «мотора» он за кулисами всем желает удачи»
— Можно ли сказать, что КВН уступил место стендапу по популярности?
«Думаю, нет. Это 2 разных жанра, у которых свой путь и своя аудитория, которая зачастую пересекается»
— Стендап приносит большие деньги? Как изменились ваши доходы с начала карьеры по настоящий момент?
«Ну, на стендапе я много не зарабатывал, потому что мало выступал и продолжаю это делать. Но в целом если ты комик среднего и высшего сегмента медийности, то ты будешь хорошо зарабатывать, но как быстро ты начнешь это делать, зависит только от тебя и от твоего материала»
— Вы играли в КВН на протяжении 15 лет – что-то изменилось в конкурсе за это время? Стало лучше или хуже?
«Устоявшаяся фраза «КВН — уже не тот». Да, это так, но ему это свойственно, это живой проект, которому нужно меняться, подстраиваясь под многие современные критерии. Единственное, что Интернет забрал у телевизора в целом — это актуальность и молодую аудиторию. Зачем ждать КВН по телевизору, чтобы услышать шутку на актуальную тему, если я могу посмотреть мем и посмеяться уже сейчас»
— Участие в КВН приносило вам деньги?
«Сложный вопрос. В КВН не платят за нахождение на сцене. Ну это сам КВН не платит, но есть же различная деятельность, связанная с КВН, за которую платят»
—Комик Антон Шастун как то сказал, что участники фестиваля КВН в Сочи «жестко пили». Некоторые другие артисты высказываются в подобном ключе. Как у вашей команды КВН с эти обстояли дела — пили? Были ли запоминающиеся случаи с таких тусовок?
«Я не понимаю о чем речь… Алкоголь? Впервые слышу. Фестиваль в Сочи — это работа! Думаю, что прозвучало правдоподобно. Но один раз на съемке в Первой лиге КВН, мы не прошли дальше и у нас образовалась дыра в сердце, которую мы решили заполнить коньяком, сильно заполнить. А потом к нам подошел режиссер и сказал, что именно на нашем выступлении что-то случилось со звуком и надо переснять все выступление. Мы вышли на сцену, но огромное количество коньяка запретило выговаривать части команды слова целиком, только отдельные буквы. Мы пытались минут 40, но по итогу ничего не получилось»
— Вам удалось поработать с Антоном Шастуном. Какой он в жизни? Такой же положительный парень, как и на сцене?
«Прикольный и веселый, один из тех комиков, который и на сцене и в жизни одинаковый»
— Расскажите, писали ли вы материал, шутки, скетчи для блогеров? Если да, то для кого именно. Сколько платили за эту работу?
«Я не хочу называть конкретных имен, но скажу, что их было много. А платили мало. Мы могли сдать 20 скетчей, а из них выбиралось 2. Скетч стоил от 500 до 1000. Ну вот как-то выживали. Иногда приходилось сталкиваться с обманом и идти на конфликт. Когда написанный вами скетч сняли, но за него не заплатили. А 500 рублей — это хорошие деньги, когда они единственные»
— Мы заметили, что вы не материтесь во время интервью и выступлений. Как вы вообще относитесь к мату в шутках и жизни? Особенно на фоне запретов выступлений артистов, которые ругаются матом со сцены.
«Вы много обо мне не знаете. Я не матерюсь только на федеральных каналах. А где-то в интернете или на выступлениях вне телевизора, мат частый гость. Но именно выступлениях, мат должен быть редким украшением, для усиления эмоции, а не просто мат ради мата»
— Можно ли стать успешным стендапером, не выступая перед людьми вживую, а пользуясь лишь социальными сетями и интернет площадками?
«Ну ты же в любом случае будешь выступать перед людьми вживую. Неважно — идет съемка или нет»
— Поделитесь впечатлениями от опыта съемок в сериале «Морозко». Тяжело ли бы сниматься? С кем из актерского состава понравилось работать?
«Из-за съемок в этом проекте, я начал грустить, что, когда не пошел в театральный. Я получил новые классные эмоции и колоссальный опыт. Все те, с кем я был в кадре — настоящие профессионалы, и мне были приятно, когда они мне подсказывали, как нужно что-то отыграть. Но помимо актеров, я кайфовал от всей съемочной группы. Юлия Лысова — самый крутой режиссер, она у меня так и в телефоне подписана»
— Как происходила съемка постельной сцены с актрисой Аглаей Тарасовой, учитывая, что это ваша первая роль в кинематографе? Возникли ли трудности из-за разных габаритов?
«Ну я прям стресс не испытал, мне наоборот было даже весело. Хотя процесс съемки интересный — все лишние выходят, остается только оператор, актеры и режиссер. Прикольно было, когда Аглая начала выбирать, где мы это будем делать. Стол, кресло, подоконник, прижать к шкафу. Что было выбрано? Посмотрите сериал и узнаете»
— Поступали ли еще предложения о съемках в кино или сериалах?
«Да поступало, но я пока не могу рассказывать. Потому что в некоторых проектах я уже начал сниматься»
— С кем из стендап тусовки вы поддерживаете близкие отношения или просто проводите время вместе?
«Да много с кем, всех не перечислить. Я еще в тусовке, хотя сам уже не выступаю, но скоро планирую вернуться и познакомиться с новым крутыми и смешными комиками»
— Действительно ли произошла такая ситуация во время съемок одного из шоу, что Ольга Бузова, зная вас по «Comedy Баттл», забыла и начала знакомиться снова?
«Это было для кадра. Яркая эмоция всегда лучше, чем: «О, а я тебя знаю». Так что это было в рамках шоу. Но если бы она меня не узнала, то я бы не расстроился, она столько людей в день видит и со столькими знакомиться, что ее можно понять»
— Над чем вы работаете в данный момент?
«Ну я до сих пор играю в КВН на «Первом Канале». Пишу проект «Лига Городов» на ТНТ. А про остальное пока не могу рассказывать, но работа есть»
— Собираетесь ли вы вернуться к съемке видео в «ТикТок», где у вас почти миллион подписчиков?
«Нет, «ТикТок» для меня резко начался и также закончился. Для меня это был — прикол. Им и остается»
— Что касается личной жизни, то ваше сердце занято или же вы ищете спутницу?
«В личной жизни у меня ничего. Я один. Нет такого, что я прям кого-то ищу, но если вы кого-то хотите предложить, то я открыт»
— Как у вас складывались романтические отношения со сверстницами в школе? Кто была ваша первая любовь?
«Никак, мне нравились девочки, которые учились со мной в классе и в школе, но не более того. Никому в любви не признавался, ни с кем не встречался. Был и остаюсь стеснительным»
— Что для вас страсть в жизни?
«Для меня это — работа. Несмотря на то, что я ленивый, я не могу сидеть без дела»