«Я ко всему готова»: фаворитка Киркорова показала лицо после пластики на премии МУЗ-ТВ
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Певица Марго, которую называют фавориткой поп-короля Филиппа Киркорова, впервые показала лицо после пластики. Она сняла маску и попозировала перед корреспондентом сайта «Страсти» на премии МУЗ-ТВ 2024.
Напомним, что весной по его совету артистка сделала себе пластику, и именно исполнитель хита «Зайка моя» стал одним из первых, кто увидел результат. И судя по тому, как себя повел Филипп, изменения у вокалистки кардинальные. Теперь же их рассмотрели присутствующие мероприятия.
«Я решила импровизировать. Несмотря на то, что это мода, красиво. Посмотрите, это песочные часы (показывая на свою фигуру, – прим. ред.), это Дали, это история и чудеса! Но знаете, хейтеры всегда есть и всегда были, поэтому я ко всему готова! Если кому-то не понравится, я делаю так – соль в глаза, соль в глаза», – высказалась Марго.
Девушка призналась, что ее еще ждет реабилитация и это не конечный результат. По ее словам, для эффекта нужно еще полгода.
«Чтобы понять, насколько можно двигаться дальше», – добавила певица.
Марго призналась, что ей понравилось менять свою внешность, но пока она решила остановиться. Правда, ненадолго. По словам девушки, близкие находятся в шоке, но она уверена, что это потому что им нравится.
При этом корреспондент сайта «Страсти» предположил, что у девушки на лице был грим, а сама она скрывает истинную внешность.
Ранее на премии была замечена певица Нюша. Она рассказала о встречах с детьми после развода с Игорем Сивовым.