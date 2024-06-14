«Я ко всему готова»: фаворитка Киркорова показала лицо после пластики на премии МУЗ-ТВ

Певица Марго, которую называют фавориткой поп-короля Филиппа Киркорова, впервые показала лицо после пластики. Она сняла маску и попозировала перед корреспондентом сайта «Страсти» на премии МУЗ-ТВ 2024.

Напомним, что весной по его совету артистка сделала себе пластику, и именно исполнитель хита «Зайка моя» стал одним из первых, кто увидел результат. И судя по тому, как себя повел Филипп, изменения у вокалистки кардинальные. Теперь же их рассмотрели присутствующие мероприятия.

«Я решила импровизировать. Несмотря на то, что это мода, красиво. Посмотрите, это песочные часы (показывая на свою фигуру, – прим. ред.), это Дали, это история и чудеса! Но знаете, хейтеры всегда есть и всегда были, поэтому я ко всему готова! Если кому-то не понравится, я делаю так – соль в глаза, соль в глаза», – высказалась Марго.

Девушка призналась, что ее еще ждет реабилитация и это не конечный результат. По ее словам, для эффекта нужно еще полгода.