«Я и руки обмораживала и чего только не пережила»: участница шоу «Царица» о работе на заводе

37-летняя Анна Соколова из Иркутской области стала участницей музыкального шоу «Царица» на телеканале «Пятница!». Она удивила жюри и зрителей сильным вокалом, а также своей историей жизни. Девушка работает машинистом мостового крана на алюминиевом заводе, но всегда мечтала петь на сцене.

Анна призналась в интервью сайту «Страсти», что на завод пришла после перевода в институте на заочное отделение. Устроилась сначала в хозяйственную службу, потому что попасть прямиком на завод по специальности без чьей-либо помощи, даже имея высшее образование, было невозможно.

«Зарплата была мизерной: тогда в 2006 году, как у начинающего сотрудника без надбавок за стаж и прочих начислений, она составляла 5 тысяч рублей. Отработала полгода, забеременела и ушла в декретный отпуск. Уже будучи в декрете узнала, что наш завод набирает сотрудников на курсы крановщиков – я пошла не раздумывая. Да, дочка у меня тогда только родилась, но я не могла упустить такую возможность – зарплата у крановщиков была в разы выше и график мне подходил. Думала, что поработаю пока крановщицей, параллельно закончу институт и потом уже устроюсь по специальности (этого так и не случилось)», – поделилась она.

Анна отметила, что у них градообразующее предприятие: большинство горожан работают на нем, в том числе и практически все ее родственники. Брат с сестрой тоже крановщики, муж, мама, отец и оба дяди – сотрудники завода.

«Я работаю на складе сырья и производства анодной массы, которую мы отгружаем в машины для основного производства алюминиевой продукции», – пояснила участница шоу.

Соколова призналась, что столкнулась со сложностями. Но ее поддерживали родные.

«Сказать, что было сложно – ничего не сказать. Помню, как отстажировалась и меня сразу одну работать оставили… Это был ужас. Я и руки на работе обмораживала и чего только не пережила – тогда, в молодости, я не так, конечно, свою жизнь представляла. Хотела уволиться, но я понимала, что заработать, кроме как на заводе, возможности нигде не будет – я ведь была без опыта и образования. К тому же были семейные трудности, и финансовая поддержка семьи оказалась на моих плечах. Мне также было тяжело влиться в женский коллектив опытных сотрудниц: молодых и неопытных, как правило, не любят и не принимают», – рассказала Анна.

Девушка отметила, что у них на заводе немало крановщиц, так что она не согласна с фразой о том, что это по определению мужская профессия.

Полное интервью с участницей шоу «Царица» о предательстве жениха, пути на сцену и мечтах о будущем можно прочитать здесь.