«Я и мой сын с аутизмом живем в страхе»: россиянку с ребенком несколько лет терроризирует бывший сожитель

Россиянка Анастасия рассказала о многолетнем физическом и психологическом насилии со стороны бывшего сожителя — отца ее ребенка. По словам женщины, мужчина долгое время не дает ей спокойно жить и унижает на глазах у сына. Правозащитница Светлана Грачева сообщила сайту «Страсти», что направила по данной истории обращение депутату Госдумы.

В своих социальных сетях Анастасия записала несколько видео, в которых призналась, что боится экс-возлюбленного. Она утверждает, что мужчина ведет себя агрессивно по отношению к ней и ребенку, а причиной является доля в квартире, которую она приобретала с бывшим.

«Я и мой сын с аутизмом в течение нескольких лет живем в страхе и боимся его родного отца. У моего ребенка аутизм, и у него и без того хрупкая психика, но, тем не менее, мы постоянно подвергаемся нападениям, физическому и моральному насилию, — сообщила Анастасия. — У нас с бывшим была квартира в общей долевой собственности ½ к ½ до тех пор, пока он не подарил долю родному брату с целью дальнейших издевательств. Два года назад мне удалось подписать мировое соглашение, в котором определили порядок общения с ребенком, алименты и договорились о выкупе его доли. Целый год меня кормили завтраками, долю мне так и не продали. Внимание — он передумал. После этого начался настоящий ад».

По словам женщины, к ней постоянно в квартиру приходят бывший сожитель и его брат, унижают ее и приносят вещи, которые, предположительно, берут на помойке. Анастасия призналась, что обращалась в полицию, но это не помогло.

«Они ведут себя очень агрессивно, обзываются, все это сопровождается унижениями, избиениями. Несколько раз я вызывала полицию, писала заявление о возбуждении уголовного дела», — отметила россиянка.

Правозащитница Светлана Грачева, узнав об истории Анастасии, направила обращение на имя депутата Госдумы Петра Толстого. Его она предоставила сайту «Страсти».

«На данном видео видно, как мужчина оскорбляет Анастасию, ведет себя неадекватно и агрессивно. Женщина также указывает на побои, которые изображены на ее теле, на то, что ребенок инвалид и, со слов матери, имеет диагноз „аутизм“. Данный материал собрал уже более 254 тыс. просмотров, что делает историю резонансной. Пострадавшая от насилия указывает и на тот факт, что полиция бездействует и правоохранители не принимают никаких действий, чтобы права ее и несовершеннолетнего ребенка были защищены. Прошу посодействовать и отправить депутатский запрос на имя главы Следственного комитета России, продублировать в МВД РФ, Уполномоченному по правам ребенка в РФ», — написала Светлана Грачева.

