«Я готова к новым отношениям»: Катя Лель рассказала, какой мужчина ее сможет заинтересовать

Певица Катя Лель рассказала, что берет 16-летнюю дочь на свидания с ухажерами. Артистка заговорила о поисках любви в беседе с сайтом «Страсти».

В 2023 году Катя Лель объявила о разводе с Игорем Кузнецовым. Певице потребовалось 2 года, чтобы после расставания начать ходить на свидания. По словам Кати, она готова к новым отношениям, но во всем старается прислушиваться к мнению дочки.

Сначала она настороженно отнеслась к ухажерам матери, но затем наследница Лель стала ходить с ней на свидания. Певице важно, чтобы будущий избранник понравился дочке.

«Я у нее спрашивала, как она относится к тому, если за мамой будет ухаживать хороший человек. Сначала в меру того, что она единственная моя дочка, как-то пыталась сопротивляться. Но я сказала: «Помни о том, что будет счастлива мама, будет счастлива и дочка». И она поняла, что нельзя этому процессу мешать, что это абсолютно органичная система отношений. Человек не может быть один в этом мире. Тем более такой человек, как ее очень активная, веселая, жизнерадостная, имеющая много внимания вокруг мама», — высказалась артистка.

По словам Кати, ей сложно встретить человека, с которым бы у нее сходились интересы. При этом она обязательно обратит внимание на состоявшегося мужчину с богатым внутренним миром.

«Сегодня я уже готова к новым отношениям. Другой вопрос, что не так просто найти человека, который должен быть с тобой на одних вибрациях, на той же осознанности, на тех же интересах. Я уже много чего видела в этом мире, меня сложно удивить. Но можно удивить человечностью, открытостью, наполненностью. И, конечно же, человек должен быть состоявшимся и работающим над собой, который войдет в мое сердце не только по внешним данным, но и по внутреннему качеству», — призналась Лель.

Полное интервью Кати Лель об участии в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», отношениях с дочкой и даре исцеления читайте здесь.