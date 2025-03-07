«Я этот праздник не люблю»: Сергей Соседов раскритиковал 8 Марта

Известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что скептически относится к 8 Марта. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению шоумена, в России Международному женскому дню придается гипертрофированное значение.

«Я этот праздник не люблю, не считаю за праздник. Редко кого с ним поздравляю, и самое большое, что могу подарить в этот день — это букет тюльпанов. И подарить его только той женщине, которую почитаю и с которой назначена встреча по какой-то причине именно 8 марта. Считаю, что этому дню у нас придается гипертрофированное значение», — заявил журналист.

Соседов отметил, что радовать любимых можно в любое время, не дожидаясь для этого особой даты.

«А радовать любимых людей можно в любое время, по случаю любого праздника — поход в театр, ресторан, прогулка по Москве. Дарить можно не только цветы, но и тонкий фарфор, изысканные сорта чая, вкусные конфеты, дорогие алкогольные напитки, бытовую технику. Причем это касается как женщин, так и мужчин. А главное, нужно дарить заботу, внимание и любовь», — добавил он.

О том, какие подарки звезды получают в Международный женский день, можно прочитать здесь.