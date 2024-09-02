«Я ей посоветовал»: Стас Барецкий подтвердил переговоры Пугачевой и Киркорова о статусе Галкина*

Стас Барецкий заявил, что посоветовал Пугачевой обратиться за помощью к Киркорову. Об этом он рассказал «Страстям».

На днях журналисты Telegram-канала Mash сообщили, что Алла Пугачева вновь начала общаться с Филиппом Киркоровым. Якобы певица рассчитывает благодаря связям артиста снять статус иноагента с мужа. Для этого она даже подарила новую песню Киркорову.

Шоумен Стас Барецкий подтвердил эту информацию и заявил, что именно он поспособствовал восстановлению отношений бывших супругов.

«Это я ей посоветовал набрать Филиппа Бедросовича. В этом деле, как говорится, без козырей не играй — слишком шаткие позиции у Галкина* [признан иноагентом на территории РФ, — прим. ред]. Даже я не смог бы при всем моем желании ему помочь, а Киркоров, я думаю, сможет. И то, не факт», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что вдова поэта Зиновьева рассказала, как Пугачева отобрала песню «Паромщик» у Леонтьева.

*признан иноагентом на территории РФ.