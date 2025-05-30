«Я далек от творчества»: сын Михаила Жванецкого раскрыл подробности своей жизни

Сын сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий впервые за долгое время поделился подробностями своей жизни. Наследник артиста предпочитает быть непубличным и не давать комментарии прессе. По его признанию, связано это с тем, что его работа никак не связана с творчеством и медийностью. Об этом он сообщил в интервью порталу «Страсти».

В Сети довольно мало информации о единственном сыне Жванецкого, которого он официально признал. Дмитрий не ведет личный блог, не ходит на светские мероприятия и почти не общается с журналистами. Однако из-за выхода фильма-концерта об отце он сделал исключение и поговорил с сайтом «Страсти».

Жванецкий признался, что часто вспоминает отца, его наставления. Но профессию он выбрал далекую от того, чем занимался Михаил Михайлович.

«Я не пишу. Я далек от творчества. Мои интересы и профессиональная деятельность лежат в другой плоскости. У меня свой путь, и я не чувствую необходимости сравнивать себя с отцом в этом плане. <…> Моя профессиональная деятельность связана с управлением. Сейчас я руковожу несколькими проектами», - поделился Дмитрий.

Так как работа мужчины не связана с творчеством, он не чувствует груза ответственности из-за звездной фамилии. По его словам, имя отца ему не мешает и не помогает в жизни. А публичности он избегает все по той же причине – профессия не обязывает быть медийным.

«Я не люблю излишнее внимание. Как я уже говорил, моя профессия не связана с публичностью, поэтому я предпочитаю жить и работать без лишнего шума», - рассказал сын сатирика.

Интервью с Дмитрием Жванецким об отце и слухах о семье читайте на сайте «Страсти».