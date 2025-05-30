«Его наставления ведут меня всю жизнь»: сын Жванецкого Дмитрий об отце, звездной фамилии и слухах о семье

На большие экраны вышел фильм-концерт «Жванецкий», посвященный сатирику, которого называли королем юмора и мастером слова. Известные российские артисты – Юрий Стоянов, Илья Соболев, Павел Деревянко, Нонна Гришаева и другие — подарили новую жизнь лучшим монологам Михаила Михайловича. Проект был важен не только поклонникам писателя, но и близким, сохраняющим его творческое наследие. Вдова Жванецкого признавалась, что успела посмотреть ленту уже несколько раз. Не остался в стороне от премьеры и сын мэтра Дмитрий Жванецкий. В интервью порталу «Страсти» он рассказал о своих впечатлениях от картины, наставлениях отца и развеял некоторые слухи о своей семье.

— Дмитрий, состоялась премьера фильма-концерта «Жванецкий». Что значит этот проект для вас?

— Этот проект много для меня значит. Он имеет глубокий личный смысл, потому что через него продолжает жить наследие моего отца. Для меня важно, что его творчество до сих пор находит отклик, что его произведения остаются актуальными и любимыми.

— Каким получился фильм? Вы всем довольны или хотели бы что-то изменить? Как думаете, вашему отцу понравился бы фильм?

— Фильм получился прекрасным. Живым, искренним и масштабным. В нем есть глубина и настоящая жизнь – именно то, что всегда ценил мой отец в искусстве. Я уверен, что ему бы фильм понравился.

— Часто ли вы вспоминаете отца? Возможно, какие-то его наставления?

— Я постоянно вспоминаю отца. Его наставления ведут меня всю жизнь. Наверное, самое важное из них – это не врать ни при каких обстоятельствах, всегда первым извиняться и брать на себя ответственность. Эти правила я стараюсь применять и в личной жизни, и в работе.