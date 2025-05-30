«Его наставления ведут меня всю жизнь»: сын Жванецкого Дмитрий об отце, звездной фамилии и слухах о семье
© Личный архив Дмитрия Жванецкого
На большие экраны вышел фильм-концерт «Жванецкий», посвященный сатирику, которого называли королем юмора и мастером слова. Известные российские артисты – Юрий Стоянов, Илья Соболев, Павел Деревянко, Нонна Гришаева и другие — подарили новую жизнь лучшим монологам Михаила Михайловича. Проект был важен не только поклонникам писателя, но и близким, сохраняющим его творческое наследие. Вдова Жванецкого признавалась, что успела посмотреть ленту уже несколько раз. Не остался в стороне от премьеры и сын мэтра Дмитрий Жванецкий. В интервью порталу «Страсти» он рассказал о своих впечатлениях от картины, наставлениях отца и развеял некоторые слухи о своей семье.
— Дмитрий, состоялась премьера фильма-концерта «Жванецкий». Что значит этот проект для вас?
— Этот проект много для меня значит. Он имеет глубокий личный смысл, потому что через него продолжает жить наследие моего отца. Для меня важно, что его творчество до сих пор находит отклик, что его произведения остаются актуальными и любимыми.
— Каким получился фильм? Вы всем довольны или хотели бы что-то изменить? Как думаете, вашему отцу понравился бы фильм?
— Фильм получился прекрасным. Живым, искренним и масштабным. В нем есть глубина и настоящая жизнь – именно то, что всегда ценил мой отец в искусстве. Я уверен, что ему бы фильм понравился.
— Часто ли вы вспоминаете отца? Возможно, какие-то его наставления?
— Я постоянно вспоминаю отца. Его наставления ведут меня всю жизнь. Наверное, самое важное из них – это не врать ни при каких обстоятельствах, всегда первым извиняться и брать на себя ответственность. Эти правила я стараюсь применять и в личной жизни, и в работе.
— Вы сейчас продолжаете дело отца – пишете юмористические рассказы?
— Нет, я не пишу. Я далек от творчества. Мои интересы и профессиональная деятельность лежат в другой плоскости. У меня свой путь, и я не чувствую необходимости сравнивать себя с отцом в этом плане.
— Фамилия отца скорее мешает или помогает вам в жизни?
— Так как я выбрал абсолютно не связанную с ним область деятельности, то никакого позитивного или негативного влияния фамилии я не ощущаю. Мой профессиональный путь далек от сферы, в которой работал отец.
— В Сети, кстати, пишут, что именно вы повлияли на то, что Михаил Михайлович женился на вашей матери. Неужели это так?
— В Сети пишут много чего, что не соответствует действительности. Это абсолютно не так.
— Наталья как-то рассказывала, что в браке с Михаилом Михайловичем у них были скандалы и даже попытка развода. Заставали ли вы ссоры родителей? Не было ли страха, что действительно семья может распасться?
— Какие-то серьезные ссоры в нашей семье были большой редкостью. Наша семья всегда была крепкой. Даже в сложные моменты мы находили взаимопонимание, поэтому мысли о том, что семья может разрушиться, мне никогда не приходили в голову.
— Дмитрий, найти о вас информацию в Сети оказалось очень непросто. Почему предпочитаете не делиться с общественностью деталям своей жизни?
— Я не люблю излишнее внимание. Как я уже говорил, моя профессия не связана с публичностью, поэтому я предпочитаю жить и работать без лишнего шума.
— А чем вы сейчас занимаетесь, если не секрет? Удалось ли уже построить свою семью?
— Моя профессиональная деятельность связана с управлением. Сейчас я руковожу несколькими проектами.
— Актриса Людмила Артемьева недавно названа возможным преемником Жванецкого Евгения Гришковца. А какое у вас мнение на этот счет? Есть свой кандидат?
— Отец считал Евгения Гришковца очень умным и талантливым человеком. Я с отцом абсолютно согласен. Евгений прекрасный драматург и писатель. Он умеет говорить о сложном просто, и в этом его настоящий талант.
— И последний вопрос — наш портал называется «Страсти», а что является страстью для вас?
— Моя главная страсть – это сама жизнь! В ней всегда много удивительного.