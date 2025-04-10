«Я честна сама с собой»: дочь Маликова о секретах красоты и слухах о пластике

Дочь певца Дмитрия Маликова, владелица бренда одежды и модель Стефания Маликова раскрыла секреты красоты и рассказала о том, как относится к слухам о пластике. Звездная наследница приняла участие в SynergyWoman Forum 2025, организованном корпорацией «Синергия». Она побеседовала с корреспондентом сайта «Страсти».

Девушка призналась, что следит за своей внешностью и часто бывает в салонах.

«Я понимаю, что я публичный человек, и мне всегда нужно выглядеть как с иголочки. Но главное быть счастливым внутри. Когда ты счастлив внутри себя, то это счастье выливается наружу, ты улыбаешься, у тебя сияют глаза. Главное принимать свои стороны, плохие и хорошие, красивые и некрасивые. Восхищаться ими в хорошем смысле слова, не эгоистично. Тогда все будет в полном достатке», – поделилась Стефания.

Дочь Маликова высказалась о слухах, которые периодически всплывают в соцсетях. Пользователи отмечают, что она могла прибегнуть к пластике лица и обвиняют ее в изменении внешности. Девушка старается не обращать на это внимания.

«Я очень спокойно отношусь к тому, что пишут в интернете. Когда они необоснованные, нет никак доказательств. Просто кому-то показалось, и он решил вкинуть это в интернет. Что с этого взять? Ничего. Я никак не реагирую и честна сама с собой. Мне кажется, что это самое главное. Я этого не замечаю, будто люди говорят не обо мне, а о картинке, которую они видят в интернете. У меня на это устоявшееся спокойное мнение. Меня невозможно этим вывести из себя», – объяснила Стефания.

Девушка добавила, что негативные высказывания о ней ее не задевают, а вот негатив про семью может вызвать у нее эмоции.

Ранее Стефания Маликова рассказала про отношения с отцом.