passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 11 апреля 2024, 22:02
1 мин.

«Я бы хотел такие кубики»: Иосиф Пригожин мечтает о теле, как у 72-летнего Олега Газманова

Продюсер Иосиф Пригожин: «Я бы хотел кубики, как у Олега Газманова».
«Я бы хотел такие кубики»: Иосиф Пригожин мечтает о теле, как у 72-летнего Олега Газманова

© Starface.ru

Продюсер Иосиф Пригожин посетил музыкальное мероприятие «Вечерний Звук» в Москве и рассказал, что мечтает о теле, как у певца Олега Газманова. Он восхитился, что в 72 года артист имеет кубики.

На мероприятии, организованном HiFi-стримингом Звук, присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я восхищаюсь, чтобы в 72 года иметь такое тело. Это космос, я мечтаю об этом. Я бы хотел, чтобы у меня были кубики, как у Газманова», - поделился Пригожин.

На вопрос о спорте продюсер заявил, что обожал его, но «перетрудился», и в зрелом возрасте к этому возникла ненависть. Пригожин занимался в детстве вольной борьбой и футболом.

На комментарий журналистов о том, что его жена активно занимается спортом, продюсер сказал: «Она молодец. Я стесняюсь ей составлять компанию. Так, как она пашет в спортзале, так не пашет никто. Она за десятерых пашет. Каждый день. Бывает 1-2 дня пропустит».

Мероприятие «Вечерний Звук», которое посетил Пригожин, представляет собой серию закрытых презентаций артистов. В рамках него 10 музыкантов исполняют новый трек, а затем – главный хит.

Ранее Пригожин сообщил, что певец Филипп Киркоров подарил ему на юбилей кроссовки.