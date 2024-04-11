«Я бы хотел такие кубики»: Иосиф Пригожин мечтает о теле, как у 72-летнего Олега Газманова

Продюсер Иосиф Пригожин посетил музыкальное мероприятие «Вечерний Звук» в Москве и рассказал, что мечтает о теле, как у певца Олега Газманова. Он восхитился, что в 72 года артист имеет кубики.

На мероприятии, организованном HiFi-стримингом Звук, присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я восхищаюсь, чтобы в 72 года иметь такое тело. Это космос, я мечтаю об этом. Я бы хотел, чтобы у меня были кубики, как у Газманова», - поделился Пригожин.

На вопрос о спорте продюсер заявил, что обожал его, но «перетрудился», и в зрелом возрасте к этому возникла ненависть. Пригожин занимался в детстве вольной борьбой и футболом.

На комментарий журналистов о том, что его жена активно занимается спортом, продюсер сказал: «Она молодец. Я стесняюсь ей составлять компанию. Так, как она пашет в спортзале, так не пашет никто. Она за десятерых пашет. Каждый день. Бывает 1-2 дня пропустит».